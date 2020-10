Oroscopo Branko domani venerdì 23 ottobre 2020: Ariete

Hai a portata di mano ogni giorno per essere in grado di ottenere ciò che hai sempre desiderato, l’ ambizioso Ariete, ma le paure possono più dei tuoi desideri. Oggi è un giorno cruciale per te perché dovresti decidere di andare avanti anche correndoti dei rischi. Se non ti muovi, rimarrai bloccato dove sei. Le stelle proteggono le tue decisioni oggi e ti mostrano la strada giusta. Segui ciò che ti impone la tua intuizione e blocca le tue paure. Se lo fai, raggiungerai il tuo obiettivo. Nel campo sentimentale, nativo dell’Ariete, stai per incrociare qualcuno che non conosci ma che può essere trascendentale nella tua vita.Chiudi oggi quella porta del passato che ti impedisce di goderti il ​​presente e condiziona il tuo futuro. Non chiuderti in casa tutti i giorni, pensando che tutto sarà risolto per inerzia. Esci e legami.

Oroscopo Branko domani venerdì 23 ottobre 2020: Toro