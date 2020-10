Oroscopo giovedì 22 ottobre 2020: Ariete

Amore: con tutto il fascino che questa settimana mostrerà, mille porte si apriranno per te. Non giocare con i sentimenti di qualcuno che ti ama in silenzio. Soldi: tutto sotto controllo. Forza, astuzia e facilità di parola che giocano a tuo favore negli affari. Senza imprevisti. Chiave della settimana: prenditi cura dello stress. Esegui ogni attività in tempo.

Oroscopo giovedì 22 ottobre 2020: Toro

Amore: attenti all’impatto frontale mentre Venere è contraria a te. Qualcuno ti dà un segnale positivo, che ti renderà euforico. Nuove arie. Soldi – Più pianifichi i tuoi prossimi passi, più battute d’arresto. Canalizza la tua tensione in modo positivo. Chiave della settimana: nelle questioni amorose evita di saltare nel vuoto.

Oroscopo giovedì 22 ottobre 2020: Gemelli

Amore: Venere affine attrae un incontro armonioso. Per ora in casa regna la serenità. Avere una buona pelle non basta, la connessione mentale conta. Soldi: se sei molto disperso negli affari o nello studio è una buona opportunità per te per definire il tuo scopo. Chiave della settimana: di fronte alle sfide, rispondere ma senza esagerare.

Oroscopo giovedì 22 ottobre 2020: Cancro

Amore: le richieste della famiglia si sommano e il tuo segno finirà questa settimana esaurito. È un momento molto speciale per rafforzare il rapporto di coppia. Soldi: non importa quanto tu sia sulla buona strada, vari ostacoli possono minare la tua forza e concentrazione. Resistere. Chiave della settimana: l’economia vacilla nel breve termine, ma verrà ristabilita.

Oroscopo giovedì 22 ottobre 2020: Leone

Amore: una sensazione nuova, fresca e potente ti ricorderà che quando Venere è nel tuo segno è possibile un miracolo. Saprai come cavartela da solo. Denaro: il denaro circola a portata di mano quindi sii molto vigile. Disposti a prendere in carico la tua economia.Chiave della settimana: di fronte all’incertezza, ricorrere alle vecchie formule.

Oroscopo giovedì 22 ottobre 2020: Vergine

Amore: perdi la calma in un brutto momento. Evita di lasciare che gli altri decidano per te. Gli amici intimi lo aiutano nei suoi obiettivi amorosi. Denaro: periodo di grande tensione in cui è difficile regolare la propria situazione finanziaria. Prenditi cura del buon affare con il pubblico. Chiave della settimana: sii onesto, non indulgere in bugie bianche.

Oroscopo giovedì 22 ottobre 2020: Bilancia

Amore: la settimana inizia con un’interessante storia d’amore. Se viene da una crisi, tutto è organizzato per il meglio. Farà molta vita sociale. Denaro: altamente creativo, tanto che ad ogni problema risponderà con la soluzione inedita. Formerà una proficua partnership. Chiave della settimana: mantieni i tuoi impegni alla lettera.

Oroscopo giovedì 22 ottobre 2020: Scorpione

Amore: Venere avversa ti costringe a prendere un paio di decisioni difficili. Una sana dose di egoismo è sempre benvenuta; prima i tuoi desideri. Soldi: un sovraccarico di lavoro influisce sui nervi. Migliorerà da mercoledì in poi. Gli accordi che farai dureranno.Chiave della settimana: nessun coinvolgimento finanziario con i familiari.

Oroscopo giovedì 22 ottobre 2020: Sagittario

Amore: tra lo shock emotivo e l’occasionale delusione isolata, la settimana sarà intensa. Sia in amicizia che in famiglia, armonia. Soldi – Affronta senza problemi concorrenti molto potenti ma ignari. Trionfa perché avanza tra alti e bassi. Chiave della settimana: sii fermo con chi non si trova e sii comprensivo con il resto.

Oroscopo giovedì 22 ottobre 2020: Capricorno

Amore: nel profondo del tuo cuore combatti una battaglia segreta. Dovrai prestare attenzione alle lamentele dei tuoi intimi. Con l’aiuto di amici. Soldi: piccole complicazioni che minano la tua consueta puntualità. Concentrati sulla creazione di alleanze strategiche. Chiave della settimana: tagliare i legami con chi si approfitta di te.

Oroscopo giovedì 22 ottobre 2020: Acquario

Amore: Venere opposta trasforma una persona cara contro di lei, ma la cosa buona è che la riconciliazione è doppiamente dolce. Sarà il più adorabile. Denaro: sensibile come mai prima alle esigenze del mercato. Attieniti alla tua strategia anche quando sei sfidato. Consiglio della settimana: non divulgare informazioni dettagliate sui tuoi progetti.

Oroscopo giovedì 22 ottobre 2020: Pesci

Amore: evita di dare più del necessario anche se ti toccano il cuore. I Pesci danno ciò che non hanno e questo di solito funziona contro di loro. Prenditi cura di te. Denaro: se non lo ascolti per sempre. Prova nel modo più duro! Otterrai l’aiuto di cui hai bisogno anche se dovrai insistere. Chiave della settimana: è una cattiva politica combattere il fuoco con il fuoco.