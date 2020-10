Nel oroscopo Ariete per ottobre , si avrà una luna piena nel vostro segno e il sole ti dà un sacco di sensibilità nei vostri rapporti personali. Per quanto riguarda il lavoro e la professione, Venere e Plutone ti stimoleranno ad aumentare la tua capacità lavorativa e anche ad aumentare le tue ambizioni.

Affinché tu possa orientarti nel ciclo in cui ti trovi e programmare i tuoi obiettivi lavorativi, così come la tua vita sociale e amorosa, ti spiegherò come le energie planetarie ti influenzano questo mese.

ORIENTAMENTO GENERALE PER IL MESE DI OTTOBRE

In generale, questo mese sarà positivo per te. Da un lato, il Sole ti influenzerà a godere di buone vibrazioni nelle tue relazioni personali. Dall’altro, quando si tratta di lavorare, avrai bei tempi e opportunità per migliorare le condizioni attuali.

SOLDI E LAVORO

Inizi il mese con il Sole che beneficia fino al 22. Questo ti aiuterà a creare nuove partnership commerciali, migliorare quelle che hai o integrare nuovi partner.

Quest’ultimo, soprattutto, se vuoi che siano persone importanti o di spicco. È anche un buon momento se devi avviare questioni legali, fare più pubbliche relazioni e generare promozioni per la tua attività.

Se stai lavorando in un rapporto di dipendenza, questo bel momento viene aggiunto da Venere che, dal 2 fino alla fine del mese, passerà per il settore dell’oroscopo del tuo lavoro.

Con questo movimento svolgerai i tuoi compiti lavorativi con un’energia molto positiva ed entusiasta di dare il tuo contributo all’azienda. Se devi raggiungere condizioni migliori in quest’area, sei nel momento migliore per parlare con i tuoi capi e raggiungerlo.

Il giorno 4, Plutone inizierà il suo percorso diretto e sentirai il tuo desiderio di potere e le tue ambizioni aumentare fortemente. Con questa passeggiata, ti unisci ai pianeti più importanti, Giove e Saturno, risvegliando in te il desiderio di salire a posizioni migliori e avere influenza sugli altri. Qui devi stare attento perché puoi diventare ossessionato dal guadagnare posizioni.

D’altra parte, devi prestare attenzione alla retrogradazione che Mercurio farà il 13. Ciò avverrà nel settore relativo alle assicurazioni, alle tasse e ai crediti bancari; potrebbero sorgere problemi e ritardi.

Successivamente, dal 22, il Sole cambierà di segno e grazie a questo movimento ti dedicherai a rivedere tutti i tuoi conti e accordi commerciali. Questo per sapere esattamente come è la tua contabilità e il pagamento dei tuoi debiti.

Settimana migliore del mese per il tuo lavoro e la tua economia:

La seconda settimana, da quando Venere genera una buona disposizione al lavoro e la facilità per migliorare le condizioni di lavoro.

AMORE E VITA SOCIALE

Inizi il mese con il Sole che illumina le tue relazioni personali in modo che, durante le prossime tre settimane, sarai onesto con te stesso e con gli altri.

Questo ti permetterà di capire quali sono gli errori che ti portano a non avere il rapporto con il tuo partner o gli amici che desideri. Prova a correggerlo e poi sarai più consapevole di chi sei.

In questo modo, migliorerai le tue relazioni attuali o attirerai le persone giuste per essere felici. Se apporti queste correzioni, la Luna Nuova del 16 può portare notizie al tuo cuore e ai tuoi veri amici.

Dopo il 27, Venere contribuisce alle suddette influenze attivando l’area delle tue relazioni e dandoti maggiori opportunità per iniziare una buona relazione. Ma se sei già in coppia e hai dei disaccordi, è un buon momento per raggiungere accordi emotivi.

La migliore settimana del mese per l’amore:

L’ultima settimana del mese sarà la migliore, dal momento che la Luna Nuova e Venere reciteranno e avranno portato un nuovo amore se foste single o avrete rinnovato i vostri sentimenti se ne avete già uno.

SALUTE E BENESSERE

Questo mese ci saranno due lune piene. Dato che il primo sarà nel tuo segno e ti influenzerà molto, ti consiglio di saperne di più sulle diverse fasi della Luna e di sapere come trarne vantaggio .

Anche se ti servirà per terminare i processi, il tuo corpo sarà più sensibile e potresti essere più ansioso e turbato. Marte retrogrado si aggiungerà a questa influenza, anche nel segno. Qui è importante trascorrere quei giorni più sereni, prenderti cura di te stesso con una buona alimentazione e mantenere il tuo corpo sano e pulito.

Settimana di massima vitalità:

Sarà la seconda settimana perché la Luna Piena sarà passata e Venere ti rivitalizzerà quando attraverserai la tua casa della salute.