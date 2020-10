Scopri la previsione di oggi per il tuo segno zodiacale su salute, denaro e amore. SETTIMANA ti porta il destino quotidiano per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Il viaggio di oggi sarà complicato in amore per Acquario, Sagittario, Ariete e Gemelli, che attraversano situazioni delicate da risolvere. Al lavoro, la maggior parte dei segni zodiacali avrà buone notizie, tranne nel caso dello Scorpione, che avrà qualche dubbio.

Ariete

Sei particolarmente sensibile e potresti essere infastidito da piccole azioni o parole di altre persone, più del solito. Amore: puoi affrontare i problemi di comprensione con il tuo partner, il che può renderti una giornata difficile. Soldi: sei fortunato con i soldi, quindi cogli l’occasione per risparmiare per i tuoi obiettivi. Lavoro: devi lavorare con maggiore intensità per poter raccogliere i frutti. Salute: tutto ti favorisce in modo da essere pieno di vitalità.

Toro

Avrai bisogno di passare più tempo da solo e separarti dagli altri, il che ti aiuterà a riflettere. Amore: è una buona giornata per te innamorato, quindi è un viaggio positivo. Soldi: cerca di sfruttare quei risparmi che hai e che possono generare maggiori benefici. Lavoro: è una buona idea continuare la formazione per avere nuove opportunità di lavoro. Salute: fai attenzione alla tua dieta, potresti soffrire di problemi di stomaco.

Gemelli

È una giornata che affronterai piena di energia, che ti permetterà di goderti appieno le tue attività preferite. Amore: nel campo dell’amore noterai una certa distanza dal tuo partner, che può farti prendere decisioni. Soldi: grazie al tuo intuito puoi raggiungere il successo finanziario. Lavoro: avrai l’opportunità di apportare modifiche alla tua routine lavorativa. Prova ad approfittarne. Salute: una cattiva alimentazione potrebbe causare alcuni problemi di salute, sebbene non importanti.

Cancro

Sarai molto vivace e attivo, ma allo stesso tempo potresti avere una specie di piccola discussione. Amore: i problemi familiari possono portarti a influenzare il tuo carattere. Cerca di liberarti. Soldi: stai attento alle tue finanze. Evita di fare spese inutili. Lavoro: devi lavorare di più al lavoro per raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato. Salute: è necessario riposare di più il corpo per non subire i danni della fatica.

Leone

Vuoi vivere nuove esperienze e troverai modi per realizzarle e combinarle con la tua vita. Amore: aiuta il tuo partner in quei problemi che lo affliggono. Puoi uscire più forte. Denaro: Evita di fare grandi investimenti oggi, poiché non sarà una buona giornata per ottenere buoni risultati. Lavoro: è tempo che tu mostri ai tuoi capi tutto il tuo potenziale e quanto vali veramente. Salute: potresti avere qualche disagio fisico, ma te ne sbarazzerai rapidamente.

Vergine

Non entrare in discussioni che non ti porteranno da nessuna parte e l’unica cosa che può logorarti. Amore: le vecchie relazioni potrebbero portarti a nuove persone importanti nella tua vita. Soldi: non trascurare le tue finanze ed evitare di fare spese che potrebbero influire su di te in futuro. Stai attento ai tuoi investimenti. Lavoro: pianifica meglio al lavoro in modo da poter raggiungere i tuoi obiettivi. Salute: potresti soffrire di problemi ai denti. Vai dal dentista e controlla i denti.

Bilancia

È il momento ideale per decidere di disconnettersi dal solito e provare a godersi di più la vita. Amore: la tua vita sentimentale va in un posto favorevole per te e ti permetterà di crescere con nuove relazioni. Soldi: è un buon momento per fare investimenti nella tua casa. Lavoro: al lavoro sarai in grado di recuperare tutto ciò che avevi in ​​sospeso. Salute: senti problemi fisici, che puoi risolvere grazie a un buon riposo.