ARIETE – Sole e Marte in posizione difficile, anche per gli aspetti che formano con Giove e Saturno, impongono la lotta- ma una lotta che deve essere silenziosa, poco appariscente: una guerra dei nervi insomma. Vincerete. L’INCONTRO Vi sarà facile conquistare il Toro, mentre saranno lo Scorpione e l’Acquario a fare il primo passo con voi.

TORO- Di fronte alla possibilità di mettersi in luce le persone purtroppo spesso danno il peggio di sé, sono sleali, spettegolano… Come difendervi? Con la chiarezza e il coraggio, affrontando tutti senza paura. L’INCONTRO Non sembra, ma quella Bilancia è davvero competitiva. Un Capricorno ce l’ha con voi… e non sapete perché.

GEMELLI – Anche se ogni tanto avreste voglia di esplodere, ora riuscite a trattenervi e ad andare d’accordo con tutti, smussando le spigolosità, anche quelle delle persone più antipatiche e provocatrici. Brevi viaggi. L’INCONTRO Problemi con un Leone. Belle relazioni d’amore e di amicizia con Bilancia e Sagittario. Pesci adorabili.

CANCRO – Vi sentirete scioccamente onnipotenti, mentre dovreste evitare i rischi, in qualunque campo. Procedete con cautela o, se potete, state fermi: al momento è bene vi godiate ciò che avete, che è già tantissimo. L’INCONTRO Con lo Scorpione non bisogna mostrarsi suscettibili. Siete incuriositi da un Capricorno aggressivo.

LEONE – Le soluzioni vi verranno in mente quando meno ve l’aspettate, a patto che non vi lasciate travolgere dall’emotività e dalla preoccupazione. Ora è molto favorita la sfera economica: approfittatene. L’INCONTRO Dubbi su uno Scorpione. Tensione con un Pesci. Divertitevi con un affascinante e intelligente Cancro.

VERGINE – L’amore trionfa! Vi sentite sentimentalmente appagati, e questo vi dà forza per affrontare i problemi, proporre nuovi progetti e farvi avanti nel lavoro. Avete anche fiuto per gli affari. Un figlio adorabile. L’INCONTRO Non riuscite ad avere con il Sagittario il rapporto che vorreste. Un Capricorno sa come motivarvi.