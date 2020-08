Positano, Forte dei Marmi, Mykonos… L’estate di Raffaella Fico è quella di una globetrotter a cinque stelle da quando al suo fianco c’è Giulio Fratini. Non che la showgirl napoletana abbia mai disdegnato la bella vita (come d’altronde i suoi ex, da Balotelli a Moggi), ma da quando ha conosciuto l’imprenditore fiorentino (hotel di lusso e non solo), si lascia viziare come non ha mai fatto prima.

La storia con Giulio, più giovane di lei di tre anni e con una reputazione immacolata da bravo ragazzo e promettente uomo d’affari, è iniziata da pochissimo: la vacanza a Positano, dove li ha sorpresi a inizio luglio, era la prima insieme. Da allora i due non si sono più separati: dopo la Costiera amalfitana sono volati a Milano (dove lui, nelle stories Instagram in cui lei posa per delle foto, è apparso in veste di “stylist” ) e poi si sono spostati in Versilia, ad amoreggiare sotto un ombrellone del Bagno Eldorado tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi.

Ora eccoli sulla più mondana delle isole Cicladi ospiti del luxury hotel Bill & Coo mentre continuano la reciproca scoperta tra sole, bagni, ristoranti esclusivi, serate in discoteca e notti di passione nella suite con vasca a sfioro affacciata sul mare.

Nei tramonti sull’Egeo hanno anche trovato l’ispirazione per uscire allo scoperto sui social di entrambi. Ora restano soltanto le presentazioni in famiglia. E soprattutto alla piccola Pia, la figlia di Raffaella.