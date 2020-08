Dopo un anno la love story fra la giornalista sportiva più sexy d’Italia Diletta Leotta e il campione di boxe Daniele Scardina sarebbe già arrivata al capolinea. Sarebbe il classico fulmine a ciel sereno visto che la coppia sembra unita e felice sino alla fine di maggio. Quarantena forzata passata a casa di Diletta a Milano con tanto di scatti che fotografavano una situazione che adesso sembra essersi capovolta. In molti danno forza ai rumor sulla rottura basandosi su alcuni aspetti che, nell’era della sovraesposizione in rete, non sono da poco.

SEMPRE DIVISI

Da inizio giugno a oggi nessuna foto di coppia è stata più postata sui social dei diretti interessati. E già questo fa accrescere i sospetti su una crisi nella relazione fra Diletta e King Toretto. Nessun messaggio o paparazza- ta che li veda protagonisti.

Lui parteciperà a Ballando con le Stelle ed è tornato in pianta stabile dagli Usa per coltivare la storia con la Leotta. E ora? I diretti interessati per il momento hanno le bocche cucite…

IN LUOGHI DIVERSI

Scardina è apparso in alcune foto da Tormenterà senza Diletta ma con gli amici. Stesso discorso per la conduttrice che è stata vista in piscina (forse in Sicilia) con alcune amiche. Insomma vacanze separate. Cosa sta succedendo?