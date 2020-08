LE LORO BOCCHE SONO CUCITE, MA UNA SERIE DI INDIZI FANNO INTENDERE CHE LA PASSIONE TRA I DUE SIA ANCORA FORTE. ESATTAMENTE UN ANNO DOPO, LA SCENA È LA STESSA: IN BARCA INSIEME. E CHE STAVOLTA POSSANO ANDARE MOLTO LONTANO

Se dovessimo immaginare una colonna sonora per questa storia sarebbe sicuramente la sempreverde Stessa spiaggia stesso mare di Piero Focaccia: “Per poterti rivedere, per tornare, per restare, insieme a te”. Già perché quello che vedete in queste pagine è la fotocopia esatta di quanto accaduto 365 giorni fa. Emma Marrone sta trascorrendo le vacanze sulla costiera amalfitana tra Capri e Positano con il modello norvegese Nikolai Danielsen. Proprio lì dove i due erano stati già paparazzati lo scorso anno in atteggiamenti affettuosi.

I rumors su un loro ritorno di fiamma si susseguono incessanti, anzi, con il passare delle ore assumono contorni sempre più certi: la cantante salentina sarebbe finalmente innamorata. Oggi come allora bocche cucite da parte dei diretti interessati, ma a parlare per loro sono i rispettivi profili social.

Sia lui che lei pubblicano una foto che li ritrare mentre pescano: la canna è la stessa e si trovano sul medesimo yacht; non c’è dubbio, il tendalino è lo stesso. Ed Emma, sotto un post che la vede in bikini, in posa sexy, commenta: “Dire tutto bene è riduttivo. Gratitudine infinita per un sacco di cose”. Ancora, in occasione della notte di San Lorenzo, scrive: “Le cose accadono… a volte ci vuole un po’ più di tempo e bisogna avere tanta pazienza”.

Infine lascia un cuoricino sotto una immagine casalinga di Danielsen che recita: “Ancora qui”. Che Emma desideri una relazione travolgente, di quelle che ti scombussolano la vita, è cosa nota: «Mi manca essere amata, assolutamente sì», confessava lo scorso autunno, facendo intendere di essere (tornata) single. «Amore è quando tu rischi di mandare all’aria la tua vita perché il tuo fine è amare. Continuerò a vederlo sempre così e probabilmente ci rimetterò sempre. Se metti dei paletti non ami. L’amore è quando non valuti niente: stare con quella persona, farci l’amore, restare sul divano a vedere un film di cui non ti frega niente per il solo fatto di starci con lui».

Una visione davvero romantica e totalitaria quella dell’interprete di tanti successi – da Amami a Stupida allegria- che non si è mai fatta scoraggiare dalla poca fortuna finora avuta in campo sentimentale. Dopo l’addio a Stefano De Martino, Marco Bocci e Fabio Borriello, la cantante era stata accostata proprio al bellissimo Nikolai Danielsen, 188 centimetri di fascino norvegese e muscoli scolpiti, volto (e corpo) richiestissimo da molti brand di lusso come Armani, Dolce&Gabbana e Todd Snyder. Si erano conosciuti oltre un anno fa tramite amici in comune. A far pensare che Cupido avesse fatto centro con la sua freccia, le vacanze dei due prima in Costiera Amalfitana e poi a Formentera, dove avevano mostrato di essere assai affiatati.

A conclusione della bella stagione, però, il distacco. A quel punto al nome della Marrone viene accostato quello del noto influencer Guido Milani, di 13 anni più giovane. «Bel ragazzo, ma potrebbe essere mio figlio…», si era premurata di smentire. Oggi tocca di nuovo a Nikolai essere al suo fianco, e sembrerebbe a tutti gli effetti un ritorno di fiamma. Lui, sfidando anche il coronavirus – non è decisamente il periodo più adatto per i viaggi internazionali – l’ha raggiunta a Roma, dove hanno visitato insieme i Fori imperiali e il Colosseo, poi si sono spostati al mare. Con loro alcuni fidati amici, tra cui Francesca Savini, manager della cantante, e lo stilista Francesco Scognamiglio. Professionalmente parlando, per Emma è un periodo d’oro: fa parte della nuova giuria di X Factor 14 e a fine agosto uscirà il suo nuovo singolo. Sono davvero in molti a sperare che brilli anche nel suo privato.