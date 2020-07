Nozze a sorpresa di mezza estate. Dribblando i curiosi, i paparazzi, e i suoi numerosi fan, Lino Guanciale è riuscito nell’ardua impresa di sposarsi in grande segreto, e non su un’isola deserta, bensì nel cuore di Roma. Sabato 18 luglio ha detto “sì” alla compagna Antonella Liuzzi in Campidoglio. Elegantissimo in un completo blu notte, barba appena accennata e sorriso di chi è al culmine della felicità, l’attore ha vinto persino la proverbiale riservatezza pubblicando sul suo profilo Instagram un’immagine che lo ritrae abbracciato alla sposa.

Antonella, figlia del senatore Pietro Liuzzi, era raggiante, in abito chiaro sbracciato e ricamato, bouquet di rose, e i capelli legati in un raffinato semi-raccolto. La cerimonia è stata intima e, dopo lo scambio delle fedi, la coppia ha continuato i festeggiamenti sulla terrazza Borromini, location esclusiva e suggestiva che affaccia direttamente su piazza Navona. I parenti di lui sono arrivati dall’Abruzzo, quelli di lei dalla Puglia, da Noci, nel barese. Proverbiale la riservatezza dei due sposi: difficilissimo anche solo scoprire esattamente da quanto dura la loro relazione.

Galeotto fu un incontro casuale all’università Bocconi di Milano, dove lei è coordinatrice dei master in Corporate Finance. Corteggiamento, frequentazione, fidanzamento: sempre top secret, avvolti dal più squisito riserbo che rende tutto molto speciale e fa tanto storia d’amore d’altri tempi, considerato che nell’era dei social si tende a condividere ogni sfumatura dei sentimenti con il resto del mondo. Nessuno, in questo caso, al di fuori dei familiari, poteva intuire una svolta così importante nella vita dell’attore. Solo un anno fa infatti pubblicava sui social la foto di un bacio con Antonella. Già allora le numerose fan di Lino, bello, per nulla divo, educato e professionalmente bravissimo, si erano sentite smarrite, qualcuna persino con il cuore e pezzi.

Dopo l’ufficializzazione delle nozze, un fulmine nei loro cieli sereni, immaginiamo siano state colte da una sorpresa che ha avuto l’impatto di una doccia gelata. Lino il riservato, però, ha in serbo un’altra ghiotta novità. Che noi siamo in grado di rivelare: in autunno lo vedremo in Tv per la terza stagione della fortunata fiction L’allieva. Vestirà sempre i panni di un medico legale, al fianco della specializzanda Alice, ossia Alessandra Mastronardi. E, tenetevi forte, in anteprima vi sveliamo che alla fine si sposerà con lei.

Guardate le immagini esclusive che pubblichiamo in queste pagine: Alice/Alessandra è emozionata nel suo abito da sposa a sirena con spalle scoperte. Sotto braccio del fratello Marco, interpretato da Pierpaolo Spollon, si sta dirigendo verso l’altare per coronare il suo sogno d’amore, stringendo tra le mani un bouquet di fiorellini bianchi e rosa pallido. Una scena che tutti attendevano. Ai nostri occhi attenti non è sfuggito un dettaglio: non trovate che Antonella, neo moglie di Guanciale, somigli un pochino all’attrice? Entrambe more, viso dai lineamenti delicati, entrambe sottili di fisico, e lo stesso sorriso dolce… Che si tratti di una fiction o sia un nuovo capitolo della vita reale, Lino è in ottime mani. Con buona pace delle sue fan.