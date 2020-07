Come sempre Sonia Bruganelli è nell’occhio del ciclone sui social. Per tutti coloro che non si fanno scappare nessun post dela moglie di Paolo Bonolis sa perfettamente che non è una novità, anzi, gli attacchi da parte degli haters è all’ordine del giorno.

Ancora una volta la bella signora di Bonolis si trova nel calderone rea di aver pronunciato una frase che ha indignato tantissimi utenti che seguono il suo account Instagram. Ricordiamo che da qualche giorno la donna, I figli, un groppo di amici e da poco anche il timoniere di Avanti un altro si trovano in vacanza a Formentera. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’è successo.

La moglie di Paolo Bonolis dice di essere stanca perché ha preso troppo sole

Di recente Sonia Bruganelli ha fatto una diretta Instagram per annunciare che la sua dolce metà Paolo Bonolis avrebbe commentato il big match tra Roma e Inter, valido per la Serie A italiana ormai arrivata quasi alla fine. Ma all’inizio del live si è inceppata, tant’è che il marito le ha chiesto con tono scherzoso se fosse ubriaca.

“No, sto cercando di parlare correttamente ma mi risulta molto difficile, sono stanca perché ho preso un sacco di sole”, ha replicato in modo ingenuo la proprietaria della SDL 2005. Ma la risposta di Lady Bonolis non è piaciuta per niente al popolo del web scatenando un vero e proprio putiferio tra loro.

Le critiche da parte dei leoni da tastiera

Infatti, subito dopo la frase che Sonia Bruganelli ha comunicato al marito Paolo Bonolis, su Instagram sono apparsi dei commenti al vetriolo. Eccone alcuni: “Vai a lavorare, ti faccio vedere la stanchezza cos’è”; “Quella dovrebbe zappare la terra”. Ma tra le tante critiche, c’è anche chi ha preso le difese della produttrice che al momento si trova in vacanza a Formentera.

“Ma scusa uno non può esprimere un pensiero, tra l’altro vero (perché il sole stanca) che subito attaccate? Brucia il c**o e la bocca sparla….!”, ha scritto l’utente in questione utilizzando un linguaggio molto colorito. Al momento non è arrivata la replica da parte della diretta interessata, anche se non è escluso che lo faccia nelle prossime ore. Ricordiamo che la donna non è una che si nasconde dietro ad un dito e dice le cose in faccia.