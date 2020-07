Quando sognano, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin lo fanno in grande. Non a caso, quando hanno deciso di comprare una casa al mare, hanno scelto villa Bonomi Bolchini, il castello che sovrasta il promontorio di Paraggi, in Liguria. Ed è lì che i due si stanno godendo qualche giorno di vacanza e, pare, stanno facendo grandi progetti.

Secondo fonti vicine alla coppia, il vicepresidente di Mediaset vorrebbe avere un altro figlio. Dopo Lucrezia Vittoria, avuta a soli 21 anni con la modella Emanuela Mussida, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, nati dall’amore con la Toffanin, sembra che ora Pier Silvio voglia stringere di nuovo tra le braccia un bebé. Lui viene da una famiglia numerosa – suo padre, l’ex premier Silvio Berlusconi, ha,avuto cinque figli -, in molti dicono che l’idea di avere una casa piena di bambini gli sia sempre piaciuta.

La conduttrice di Verissimo sarà della stessa idea? Presto la vedremo in onda su Canale 5 con un bel pancione? Chissà. Per il momento il sogno di Silvia sembra essere un altro: il matrimonio. Nonostante lei ripeta da tempo di non sentire la necessità delle nozze, pare che le farebbe proprio un gran piacere indossare un abito da favola e pronunciare il «Sì». Al momento, però, Berlusconi sembra intenzionato a firmare altri tipi di contratti.

Questo, per chi lavora in tivù, è un periodo caldo. Anzi, caldissimo. Le aziende si preparano a presentare i palinsesti autunnali, spesso lottano per convincere le star a lavorare per le proprie reti. E Pier Silvio ora è concentrato sul lavoro, vuole far diventare Mediaset una grande Tv europea. In testa, quindi, ha solo un “matrimonio”: quello con altri colossi tv per realizzare la holding Media for Europe, che in un primo momento vedrà fondersi Mediaset Italia e Mediaset Spagna, ma poi riunirà altri gruppi tv. «L’intenzione è quella di creare un broadcaster europeo che abbia forza e dimensione per affrontare il futuro», ha spiegato lui. Un progetto che, però, provoca anche qualche notte insonne a Pier Silvio, perché continuamente ostacolato dal gruppo Vivendi, socio del gruppo del Biscione. Così appena può si rifugia in famiglia, il suo porto sicuro.

Pier Silvio è innamorato di Silvia da vent’anni, hanno due figli e sono una delle coppie più belle – e più solide! – del mondo dello spettacolo. La Toffanin non ha certo bisogno di spingere per le nozze per essere felice, ma il sogno romantico resta lì, al suo posto. Lo dimostrano le lacrime che le solcano il viso ogni volta che manda in onda, a Verissimo, le scene di un matrimonio. «Piango per l’emozione, non per invidia», ha spiegato. Sarà, eppure chi la conosce bene dice che la speranza che arrivi una proposta è ancora viva. Chissà che Silvia e Pier Silvio non riescano a realizzare i loro sogni: un figlio e le nozze. Non sono certo due progetti incompatibili…