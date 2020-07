Non è un’estate facile quella di Adriana Volpe. L’ex concorrente del Grande fratello vip 4 si è lanciata con grande energia nella sua nuova avventura televisiva, lo show Ogni mattina, ma al momento la risposta del pubblico non è altrettanto entusiastica. Gli ascolti del contenitore targato Tv8, di cui è padrona di casa assieme al giornalista Alessio Viola, sono intorno all’l per cento. Tutt’altro che un successo.

La vita sentimentale, poi, sembra regalarle ancora meno soddisfazioni: sulla presunta crisi matrimoniale della conduttrice, il mondo della cronaca rosa continua a mormorare. A differenza di Roberto Parli. L’imprenditore svizzero cui la Volpe ha detto «Sì» nel 2008 e dal quale ha avuto la piccola Gisele è di poche, lapidarie parole. «Gira la domanda a lei», ha risposto a chi gli aveva chiesto come mai fosse sempre più distante dalle sue donne. E di Adriana la decisione di allontanarsi dal marito, come lascia intendere il tono brusco di Parli? Forse.

Certo è che i giorni trascorsi tra le mura del bunker di Cinecittà hanno lasciato il segno. A causa della gelosia, soprattutto: l’amicizia con il coinquilino Andrea Denver, tutt’altro che avaro di complimenti nei suoi confronti, ha creato un precedente: «Denver è stato un galantuomo e mi ha sostenuto tanto. Pura follia pensare o insinuare che tra noi possa esserci stato qualcosa.

La gelosia di Roberto, però, ha avuto la meglio», ha ammesso la diretta interessata. «Questo ha sicuramente fatto traballare un po’ il nostro rapporto, che di gelosia non è mai vissuto». Che cosa significhi «traballare» lo scopriremo col tempo. Anche se l’allarme sembrava essere rientrato. Gli ex gieffini si sono incontrati da Fabio Testi, a Peschiera del Garda, per una rimpatriata: a scortare Adriana c’erano la figlia e anche il marito, che ha quindi avuto modo di trovarsi faccia a faccia con il presunto “rivale”, Andrea Denver.

«Ho avuto l’occasione di parlare con lui e scambiare le mie opinioni; è stata una conversazione simpatica», ha svelato Parli con un pizzico di ironia neanche tanto celata. Dal giorno della reunion, comunque, le strade dei coniugi sembrano aver preso direzioni diverse. Lei è di casa nel capoluogo lombardo, impegnata sul piccolo schermo e con le incombenze di mamma; lui, invece, si divide tra gli appuntamenti professionali a Lugano e le gite in barca a Monte Carlo.

La calda stagione cambierà le carte in tavola? La presentatrice di origine trentina, per anni volto di Raidue a I fatti vostri, si limita a fare il quadro della situazione, lasciando che a fare la differenza, e- ventualmente, siano i fatti: «Per 14 anni ho vissuto con Roberto una relazione a distanza perché spesso lui è per lavoro in Francia o in Svizzera; adesso siamo più vicini. . Vivo a Milano con nostra figlia Gisele e lui può raggiungerci più agevolmente», ha detto Adriana. Insomma, come si dice, a buon intenditor poche parole.