Oroscopo Branko Sabato 11 Luglio 2020, ARIETE

ARIETE – Marte nel segno vi carica a pallettoni, ma non vi aiuta, almeno finché Mercurio dal Cancro vi confonde le idee. L’attività professionale vi cattura poco, assorbiti come siete a tamponare le falle che spesso il vostro carattere esigente apre nella vita privata.

Oroscopo Branko Sabato 11 Luglio 2020, TORO

TORO – Siete prontissimi a prendere decisioni a tambur battente e ad afferrare le occasioni più promettenti. Urano nel segno vi spinge a cambiamenti che possono riguardare i mobili di casa come la professione. Qualcuno potrebbe addirittura voler chiudere bottega e trasferirsi all’altro capo del mondo.

Oroscopo Branko Sabato 11 Luglio 2020, GEMELLI

GEMELLI – Venere e il Nodo Nord nel segno vivacizzano la vostra vita sentimentale che scorre placida sia sul fronte familiare che su quello segreto del cuore, promettendo belle emozioni. Grazie a Marte amico la vostra relazione con il resto del mondo migliora, e vi scoprite ogni giorno più aperti e disponibili.

CANCRO – Marte in Ariete è per voi una spina nel fianco soprattutto nel lavoro. Se avete dei soci mettete in bilancio qualche incomprensione; se siete dei lavoratori dipendenti aspettatevi che le vostre idee si scontrino con quelle dei colleghi e che l’atmosfera non sia delle migliori

Oroscopo Branko Sabato 11 Luglio 2020, LEONE

LEONE – Ora che Saturno non è più all’opposizione del vostro segno (e prima che vi torni), è necessario trovare spazi per coltivare l’interiorità. Ora siete corteggiati, amati, desiderati e questo aumenta il vostro sex appeal e tendete a stare più fuori casa. L’inquietudine vi spinge verso il cambiamento.

Oroscopo Branko Sabato 11 Luglio 2020, VERGINE

VERGINE – L’umore è piuttosto strano, ambivalente, talvolta ambiguo. Per qualcuno ci saranno ragioni precise, per altri si tratta di un momento mutevole senza una ragione. Venere e Nettuno vi guardano un po’ in cagnesco e voi vi sentite incompresi dal partner o dai colleghi di lavoro.

Oroscopo Branko Sabato 11 Luglio 2020, BILANCIA

BILANCIA – Cosa rischiate con Marte all’opposizione e con Mercurio in quadratura? Di eccedere. La pazienza non è la vostra principale virtù e qualche volta potrete perderla, a torto, con chi vi passa accanto. Un consiglio? Cercate di non scaricare i problemi personali sugli altri, ne sarete avvantaggiati.

Oroscopo Branko Sabato 11 Luglio 2020, SCORPIONE

SCORPIONE – Urano all’opposizione sembra dire di non farvi carico di pesi che non sono vostri. Avrete altro di cui occuparvi: il lavoro richiede impegno, e dato che non vi accontentate di risultati mediocri né di piccoli cambiamenti, né di alleanze instabili, sarete già abbastanza indaffarati.

Oroscopo Branko Sabato 11 Luglio 2020, SAGITTARIO

SAGITTARIO – Anche se Venere non vi sorride, Marte vi regala un periodo di grandi entusiasmi e di energie travolgenti. Vi sentite in grado di sollevare il mondo con un dito. Magari non accadrà nulla di eclatante e non ci saranno episodi travolgenti, ma voi sentirete di aver comunque raggiunto risultati importanti.

Oroscopo Branko Sabato 11 Luglio 2020, CAPRICORNO

CAPRICORNO – C’è maretta in famiglia? Valutate in modo obiettivo e spassionato i motivi di eventuali divergenze, e vedrete che, con un po’ di buona volontà, troverete la via per comporre discordie e conflitti. Non lasciatevi innervosire da minuzie come vorrebbero Mercurio in opposizione e Marte in quadratura.

Oroscopo Branko Sabato 11 Luglio 2020, ACQUARIO

ACQUARIO – Saturno è tornato indietro e voi siete tornati seducenti e ammantati di un’aria misteriosa che intriga e conquista. Avete una gran voglia di evasione dalla monotonia quotidiana. Fatelo pure, ma senza però trascurare le esigenze di chi vi sta vicino, oltre alle vostre.

Oroscopo Branko Sabato 11 Luglio 2020, PESCI

PESCI – Marte è nel settore che riguarda il denaro fino al prossimo gennaio. L’astrologa vi mette in guardia: non buttatevi a capofitto in investimenti rischiosi, anche dal punto di vista emotivo. Nel lavoro non siate troppo impulsivi. La vostra mente, particolarmente attiva, è a caccia di risposte.