Ora non ci sono più dubbi : il le-game tra l’ex ministra Maria Elena Boschi, plenipotenziaria di Italia Viva e tra le donne più affascinanti del Parlamento, e il divo di casa nostra Giulio Berruti, seducente protagonista di fiction di successo e promessa del cinema, di ottima famiglia romana, diventa sempre più stretto. Due bellissimi in carriera, forse destinati a diventare la coppia più glamour dell’estate 2020. I due, in sella a una possente Ducati Multistrada 1260 (una moto da 240 km/h!), si sono recati a Fregene, per pranzare all’aperto davanti al mare, nonostante la giornata ventosa. Lo stabilimento è il Levante, nella zona Sud, luogo discreto ed elegante. Non il più modaiolo, proprio per tentare (inutilmente…) di evitare occhi indiscreti.

Maria Elena e Giulio durante la quarantena si sono frequentati e sentiti spesso, consolidando un’amicizia che dura da più di un anno e mezzo. La numero due del partito di Matteo Renzi ha sempre parlato solo di un’amicizia con l’attore, visto che, pur conoscendo da tempo la madre di lui – l’ex funzionarla del Quirinale Francesca Romana Reggiani – in realtà aveva frequentato poco il figlio, a causa degli impegni di lavoro di entrambi. Adesso, però, queste immagini parlano chiaro: confermano una relazione che nelle ultime settimane pare si sia consolidata molto. Già la settimana scorsa i fotografi li avevano immortalati a cena, romanticamente occhi negli occhi, mentre poche settimane prima erano apparsi tranquilli e sereni con i genitori di lui a chiacchierare su un prato a villa Borghese.

Insomma, possiamo parlare di quarantena galeotta? Forse sì. Il risultato è comunque che i due stanno sempre insieme, anche se lei non sembra ancora perfettamente a suo agio nel mostrarsi pubblicamente innamorata. Stavolta, infatti, è l’atteggiamento del bel Giulio (alto un metro e novanta) ad apparire inequivocabile: le mette il braccio sulle spalle, l’accarezza con trasporto, sorride come solo un uomo veramente innamorato fa (non un semplice amico…).

Se l’altra volta, nel corso della cena romantica, era Maria Elena a guardare estasiata Giulio, adesso lei appare pensierosa, forse preoccupata per qualche cosa che ha a che fare con la sua vita politica. I due, infatti, parlano fitto fìtto a pranzo e lui sembra ascoltarla con sincero interesse e offrirle anche la sua opinione.

In ogni caso è la prima volta, da quando la Boschi è in Parlamento, che vediamo un uomo accanto a lei con un atteggiamento così protettivo. Neanche suo fratello si era mai mostrato così. E non è poco. Perché la Boschi non è una ragazza qualunque: è una donna influente, ex ministro ed ex sottosegretario, e nell’equilibrio di una coppia questo può fare la differenza.

Il bel Giulio, però, pur essendo più giovane di lei, pare che domini benissimo la situazione, senza affatto sembrare il principe consorte della donna di grande potere. Anzi. In un’intervista di qualche anno fa aveva confessato di volere un figlio da una donna simile a sua mamma, ma di non averla ancora conosciuta. Beh, ora sembra proprio che l’abbia trovata…