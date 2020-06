Se c’è una coppia della politica che si prepara ad un’estate bollente e che può riservare piacevoli sorprese, è sicuramente quella formata da Matteo Salvini e Francesca Verdini. Per il leader della Lega i sondaggi non vanno al massimo e anche i suoi fan sembrano a volte segnare un po’ il passo, mentre Giorgia Meloni minaccia la sua leadership nel centrodestra, in compenso le cose vanno alla grande inn amore ed è (anche) merito della giovane fidanzata che non lo lascia un attimo.

In queste foto i due innamorati, dopo la trasferta politica di Salvini in Sicilia, si sono dati appuntamento a Sabaudia, sulle dune dove c’è la villa di amici. Due giorni di mare e coccole sul bagnasciuga sono un grande ricostituente, per lui, in vista dei lavori parlamentari. Mano nella mano, Matteo e Francesca passeggiano sul litorale pontino, quello frequentato da tanti vip e in questo fine settimana anche da Luigi Di Maio e dalla fidanzata Virginia Saba. Le due coppie non si sono mai incontrate, anche se entrambe sono passate dallo stabilimento balneare di Saporetti, il più frequentato della zona, dove Matteo e Francesca sono stati a cena sabato.

I due sono apparsi afflatati ssimi, innamorati e molto allegri. Solo ogni tanto lui si è allontanato per rispondere al telefono o inviare qualche tweet. Francesca si è vista sempre in kimono o con

un paio di pantaloncini corti, a causa del forte vento o per non mostrarsi soltanto in bikini, nonostante il fisico perfetto. Che si stia “allenando” a diventare la consorte del leader politico? Bisogna dire che la giovane figlia di Denis Verdini, politico e banchiere, ce la sta mettendo tutta per mostrare di essere la donna giusta per il capo della Lega. Lo ha aiutato a traslocare in una casa più grande, a Roma, dove ora convivono stabilmente, lo segue quando può, nei suoi tour elettorali, ma continua a occuparsi dei suoi affari a Roma.

Ha infatti cominciato a lavorare nella sua società di produzione e si dedica con gioia all’attività fisica che preferisce, lo yoga. Insomma, Francesca pur essendo giovane ha la testa sulle spalle e pare intenzionata a mettere l’anello al dito al capo del Carroccio, padre di due figli, a dire la verità, piuttosto allergico all’argomento. Ultimamente, però, lo stesso Matteo sembra aver dato segni di aver capito che Francesca non si accontenterà di fare al fidanzata a vita o la vicemamma dei suoi figli.

Un ruolo che le riesce benissimo, questo è certo, al punto da aver convinto lo stesso Salvini, dopo la chiusura della storia d’amore con Elisa Isoardi, che forse una donna capace di stare al suo fianco senza rubargli la scena, esiste. Gli insegnamenti familiari e la consuetudine con i personaggi della politica, che in casa Verdini sono di casa, hanno formato Francesca, che sembra in grado di stare al fianco del senatore Salvini senza oscurarlo: una dote che di certo lui apprezza. Anzi, Francesca contribuisce a far tirare fuori a Salvini una vena inaspettatamente romantica.