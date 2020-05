Per molti speravano in un ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e la sua ex Marica Pellegrinelli, la realtà è un’altra perché la ragazza con cui è stato sorpreso il cantante somiglia a Marica, ma è l’ex tronista Sonia Lorenzini. Andiamo con ordine. A Spirano, vicino a Bergamo, dove Eros è solito portare i suoi figli al maneggio per divertirsi con i cavalli, Ramazzotti (secondo la ricostruzione che Sonia ha fornito al telefono ) incontra un gruppo di ragazze e tra queste c’è la bella ex tronista, che da subito conquista le attenzioni del cantante, con un braccio ingessato a causa di una caduta in bicicletta pochi giorni prima.

L’affinità tra i due sale con il passare della giornata. Carezze, pizzicotti sul fianco di lei da parte di lui, poi quando Sonia (che a Uomini e Donne era stata promossa da Maria De Filippi, passando da corteggiatrice a tronista, ndr) prova a salire a cavallo, Eros da galantuomo le offre aiuto con una spintarella hot per salire in sella e aggiunge i suoi consigli da esperto, dato che lui qui è di casa. Eros non era solo, con lui c’erano i figli Gabrio Tullio e Raffaela Maria. Sonia, invece, era con alcune amiche, ma senza il suo fidanzato, l’ex corteggiatore Federico Piccinato. «Ci siamo lasciati da pochissimo», ammette la ragazza. Sarà una coincidenza che Sonia sia tornata single, dopo due anni di convivenza, proprio ora che ha conosciuto Eros? Lei dal canto suo conferma che si tratta di un’amicizia. «Ho conosciuto Eros al maneggio.

Ero lì con alcune amiche. Lui è una persona gentile, che cos’altro dovrei aggiungere? Al momento sono single nella mia vita incasinata», dice Sonia. Che poi chiede: «Ma come hanno fatto a farci le fotografie?». Tanti dubbi per Sonia e forse il timore di essere stata scoperta insieme con il cantante. Dal canto suo Eros, che poche settimane fa ha smentito il flirt con un’altra showgirl, Roberta Morise, con Sonia sembra aver trovato alchimia e sintonia. Ma questo, prevenendo la reazione del cantante, non significa che sia esploso l’amore. Anche se in cuor nostro e soprattutto in quello dei fan c’è la speranza che Ramazzotti ritrovi la pace del cuore, proprio come ha fatto la sua ex Marica, finita tra le braccia del giovane imprenditore Charley Vezza.

Sonia, single, bellissima, somigliante a Marica, potrebbe essere un punto per ripartire in coppia, anche se al momento la ragazza frena. «Non ci saranno le foto del bacio tra me ed Eros…», afferma lei. Già, per il momento non c’è alcun bacio. Ma i gesti, i segnali di un flirt sono immortalati in queste immagini. Quel dito di Eros che accarezza il fianco della Lorenzini è un gesto che rappresenta una complicità che sarà davvero nata in un giorno? O in poche ore come la Lorenzini ci ha detto? Vedremo. Sarà il tempo a dirci se quella raccontata oggi è una cavalcata verso l’amore…