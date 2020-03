Streaming Live Juventus – Inter Come vedere in chiaro Gratis diretta TV Rojadirecta

La Juventus domina il calcio italiano dalla stagione 2011-2012, anno in cui riuscì a strappare lo scudetto dalle maglie del Milan. Otto anni di dominio assoluto senza aver mai davvero rischiato di perderlo perché la concorrenza non è stata all’altezza, nonostante le centinaia di milioni di euro spesi sul mercato.

Consideriamo soltanto le spese per gli acquisti perché se è vero che una delle abilità di un direttore sportivo è quella di tenere i conti in equilibrio, è anche vero che l’obiettivo numero 1 dovrebbe essere quello di migliorare la competitività con i soldi che si possono spendere. Per intenderci, se la Roma vende Salah, Nainggolan, Strootman, Rudiger, Alisson, Pjanic ecc. ha una quantità di denaro con cui può acquistare altri giocatori altrettanto o anche più forti. Se invece sceglie giocatori meno performanti, allora la discriminante è il “come” si acquista. Insomma, spendere tanto non significa spendere bene.

JUVENTUS: Il primo anno è quella che ha speso di più. Era una Juve che veniva dai settimi posti e che voleva rilanciarsi chiamando una bandiera come Antonio Conte alla guida. Perché non fecero altrettanto anche le altre? Il Milan era il campione in carica, l’Inter doveva reinventarsi dopo il Triplete, idem la Roma che era stata l’unica avversaria dei nerazzurri. Negli anni i bianconeri non hanno dormito sugli allori e hanno continuato a investire acquistando giocatori per oltre un miliardo di euro (è l’unica ad aver alzato il fatturato con presenze fisse in Champions e le tante vittorie), ma soprattutto comprando giocatori altrettanto forti.

NAPOLI: Dopo i primi anni ottimi con Mazzarri, De Laurentiis decise di alzare l’asticella prendendo Rafa Benitez che gli fece spendere molti soldi ma per acquistare giocatori che ancora oggi funzionano, da Callejon a Mertens. I risultati migliori però li ha ottenuti con Sarri che non ha beneficiato di grandi acquisti, anzi, ha dovuto sopperire alla partenza di Higuain. Con Ancelotti si è scelto di ripartire con le grandi spese, ma i risultati non sono arrivati e ora con Gattuso si prepara a una nuova rivoluzione.

INTER: Ha passato due cambi di proprietà e questo spiega il perché di anni di basse spese, prestiti rispediti al mittente o parametri zero. L’arrivo di Suning però ha aumentato il volume degli acquisti anche se la vera svolta è arrivata con l’ingaggio di Marotta a guidare l’area sportiva.

MILAN: Il closing infinito fra Berlusconi e Mr. Li ha fiaccato i rendimenti e gli investimenti dei rossoneri che però sono ripartiti con il primo anno della coppia Fassone-Mirabelli, poi con l’era Leonardo e infine con quella Maldini- Boban. Risultati zero, ma quasi 800 milioni di euro spesi partendo da una squadra che aveva vinto lo Scudetto…

ROMA: E’ forse quella che ha avuto i risultati peggiori nonostante la società saldamente in mano a James Pallotta che oltre alle difficoltà per lo Stadio non è riuscito a trovare un ds all’altezza. Dopo Sabatini ci ha provato con Monchi e ora con Petrachi, ma il risultato è che gli oltre 883 milioni di euro spesi hanno fruttato una finale di coppa Italia (persa con la Lazio), una semifinale di Champions League, che poteva essere una base per costruire uno squadrone e che invece è stato l’inizio di una discesa costante, e qualche secondo e terzo posto in campionato senza mai impensierire davvero la Juventus. Ha venduto tanti campioni, ma il ricambio non è stato all’altezza.

LAZIO: Il Presidente Lotito non è per le spese pazze, ma per la costruzione costante, pezzo dopo pezzo. La continuità ha pagato: Tare (nella foto) è uno dei migliori ds d’Italia, Simone Inzaghi si è rivelato un ottimo tecnico e nonostante i quasi 250 milioni spesi in nove anni ha ottenuto due vittorie in Coppa Italia (più due finali perse) e due vittorie in Supercoppa Italiana (più due finali perse). Tuttavia ha quasi sempre fallito l’accesso alla Champions, e spesso non per demeriti suoi, ma quest’anno sta facendo faville.

ATALANTA: Oggi stupisce il mondo del calcio, e fa specie pensare che nella stagione 2010-2011 giocava in serie B: arrivò prima e fu promossa. Da allora ha puntato sui giovani del vivaio e su un tecnico come Gasperini ma è giusto sottolineare il lavoro di Giovanni Sartori come ds e come direttore dell’area tecnica: Marotta è considerato un top player dei dirigenti italiani, ma Sartori non è da meno. Dal ritorno in A l’Atalanta ha speso 252,72 milioni di euro ma ne ha incassati molti di più vendendo i suoi gioielli e, soprattutto, ha ottenuto risultati fantastici con l’esperienza in Champions come ciliegina sulla torta.

Juventus-Inter, dove e come vedere la partita

Il derby d’Italia così tanto atteso sarà trasmesso in diretta TV da Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport 1 al numero 201 del satellite e numero 472 e 483 del digitale terrestre. La partita si potrà anche guardare su sky sport Serie A numero 202 e 249 del satellite e numero 473 e 483 del digitale terrestre. Il match potrà essere seguito anche sul canale Sky Sport al numero 251 del satellite.

Ma non finisce qui perché gli abbonati potranno anche guardare il derby d’Italia Juventus Inter in diretta streaming attraverso SkyGo e potranno farlo sia sul proprio notebook che personal computer, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma ma anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet. Ci sarebbe anche l’opzione Now TV che per chi non lo sapesse è il servizio di streaming live e on demand di Sky che ovviamente permette di guardare tutta la programmazione sportiva della TV satellitare una volta acquistato uno dei pacchetti.