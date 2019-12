Oroscopo di domani 22 Novembre 2019, previsioni tutti i segni

ARIETE 21 MARZO-20 APRILE Con Marte che esce dall’opposizione spariscono tante difficoltà. La Luna di inizio settimana è storta e fomenta stati d’ansia e indecisione ma verso la fine, quando Venere si congiunge a Giove in Sagittario, arrivano benessere e armonia.

TORO 21 APRILE-20 MAGGIO Inizia l’opposizione di Marte dallo Scorpione, che si scontra con Urano. Per la prima decade il momento è critico: misurate le parole e cercate di controllarvi. Saturno e Plutone permettono però a tutte di realizzare sogni e fantasie.

GEMELLI 21 MAGGIO-21 GIUGNO Con l’uscita di Marte dalla Bilancia migliora la concentrazione e diventa più facile focalizzarsi sugli obiettivi. Il bello è che si può fare tutto anche rallentando i ritmi e senza farsi prendere dall’ansia. Qualche malumore in coppia per colpa della Luna.

CANCRO 22 GIUGNO-22 LUGLIO La Luna che passa nel segno porta pace e armonia. L’entrata di Marte in Scorpione innesca il bisogno di seguire le proprie passioni. Con Urano positivo è il momento di passare all’azione e fare quei cambiamenti che servivano da tempo.

LEONE 23 LUGLIO-23 AGOSTO Marte entra in Scorpione e diventano tre i pianeti in quadratura: errori e discussioni sono dietro l’angolo, meglio posticipare le decisioni importanti. Con la Luna che passa nel segno e va in appoggio a Venere fascino e romanticismo sono assicurati.

VERGINE 24 AGOSTO-22 SETTEMBRE Marte in Scorpione si unisce al Sole e a Mercurio portando in dono lucidità mentale e la forza per rivendicare promozioni e miglioramenti sul lavoro. Con Venere storta, meglio puntare per un po’ sul settore professionale.

BILANCIA 23 SETTEMBRE-22 OTTOBRE Marte che passa in Scorpione opponendosi a Urano rischia di metterti i bastoni fra le ruote, frenando i nuovi progetti. Potrebbe trattarsi di rallentamenti nelle trattative o difficoltà economiche, ma Venere e Giove positivi trovano la soluzione giusta.

SCORPIONE 23 OTTOBRE-22 NOVEMBRE Un’altra settimana al top. Anche Marte entra nel segno e si aggiunge al Sole e a Mercurio. Dalla tua hai forza, vitalità e lo spirito di iniziativa per raggiungere ogni traguardo e costruire finalmente qualcosa di magico e importante.

SAGITTARIO 23 NOVEMBRE-21 DICEMBRE Venere comincia la congiunzione con Giove regalando a piene mani armonia e fascino, ma soprattutto fiducia in se stesse. Durante l’ottimo transito della Luna in Vergine è più facile riscuotere ciò che ti è dovuto.

CAPRICORNO 22 DICEMBRE-20 GENNAIO Marte che entra in Scorpione aggiunge carisma e rafforza la capacità d’influenzare chi ti circonda. Questo, sommato al potere che hai già, ti spinge verso traguardi impensabili. Venere e Giove in secondo campo portano guadagni.

ACQUARIO 21 GENNAIO-19 FEBBRAIO Il Sole, Mercurio e Marte, appena entrato dallo Scorpione, sono in aspetto di quadratura. Il risultato? Le difficoltà ci sono e si fanno sentire. Anche se la stanchezza prende il sopravvento, Venere ti fa sentire (ed essere) sempre più bella.

PESCI 20 FEBBRAIO-20 MARZO Marte che entra in Scorpione si unisce al Sole e a Mercurio, regalandoti impulsività e coraggio per agire. La lucidità mentale e la capacità di tessere una tela di contatti importanti sono le armi vincenti per la carriera. L’amore ora può aspettare.