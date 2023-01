Oroscopo Branko domani 17 gennaio 2023, le previsioni segno per segno al TOP

ARIETE

Un vecchio amore busserà alla tua porta e ti metterà in una situazione difficile da risolvere. Non si può avere un cuore condiviso, attenzione a non nuocere a terzi per egoismo. È un bel giorno per fare shopping e rinnovare tutta la casa. Non badare a spese.Chiave del giorno: Decisioni. Numeri fortunati: 21, 28, 49.

TORO

Vivi ponendo limiti impliciti a tutta la tua vita. Prenditi questa giornata per fare le cose che ti piacciono e relegarle sempre. Smettila di pensare agli altri per un giorno. Inizia a prenderti più cura del tuo corpo, è probabile che tu debba affrontare qualche dolore durante la notte. Chiave del giorno: Divertiti. Numeri fortunati: 5, 44, 53.

GEMELLI

Inizia apportando piccoli cambiamenti nel tuo atteggiamento, devi darti più incoraggiamento per alzarti la mattina, prova ad iniziare la giornata con una routine di esercizi che ti aiuti a svegliarti pieno di energia. Vivi appieno l’amore con il tuo partner. Chiave del giorno: Speranze.Numeri fortunati: 13, 31, 56.

CANCRO

Non essere colpevole di spendere soldi. Hai guadagnato lo stesso con fatica e sacrificio. È ora che inizi a concederti i tuoi dolcetti. Una persona molto importante ti darà consigli fondamentali per l’avanzamento del tuo lavoro, ascoltala attentamente può darti dei risultati.Chiave del giorno: Riconoscimento.Numeri fortunati: 4, 33, 58.

LEONE

Ricorda che non devi influenzare la vita degli altri tutto il tempo, se qualcuno sta facendo qualcosa che non consideri corretto, cerca di imparare che non tutti la pensano allo stesso modo. Concediti del tempo per te stesso, cerca attrazioni che ti schiariscano le idee.Chiave del giorno: Diversità.Numeri fortunati: 13, 46, 57.

VERGINE

Dovrai affrontare qualcuno che ha molte influenze nel tuo lavoro, ma non puoi lasciartelo sfuggire, non lasciare che questo accada, se lo lasci passare adesso, sarà sempre così. Buon giorno per iniziare a pianificare un viaggio o una vacanza.Chiave del giorno: imposizione.Numeri fortunati: 30, 42, 53.

BILANCIA

Potresti sentirti attratto da una terza persona nella tua relazione. Fai attenzione agli impulsi, analizza cosa ti fa bene e cosa vinci e cosa perdi. Non puoi continuare a litigare e litigare con i tuoi amici. È tempo di un dialogo sincero.Chiave del giorno: Avventura. Numeri fortunati: 34, 41, 58.

SCORPIONE

Dai tempo al tuo partner. Non concentrare tutta la tua vita sul lavoro e sulle responsabilità della tua professione. Ti ringrazieranno tutti. Hai ancora il cuore di un bambino, va bene e dovresti esprimerlo apertamente con tutti intorno a te. Chiave del giorno: Impegno.Numeri fortunati: 11, 32, 59.

SAGITTARIO

È ora che ti sistemi. Sia nella tua vita personale che in quella lavorativa, l’adolescenza è finita da tempo, ma ci stai ancora vivendo. Le persone non ti rispetteranno se non inizi a rispettare te stesso. Un amico ti proporrà un’attività. Stai attento con l’amicizia. Chiave del giorno: Maturità.Numeri fortunati: 2, 4, 17.

CAPRICORNO

Sperimenterai una situazione sul piano dell’amore che può riportare ricordi spiacevoli. Molte volte è meglio finire qualcosa che cercare di rimetterla insieme su fondamenta traballanti. Non aver paura dei cambiamenti, tutto andrà per il verso giusto. Visita dal traumatologo. Chiave del giorno: Ingresso. Numeri fortunati: 9, 35, 38.

ACQUARIO

Lascia andare i rancori con il tuo partner. Devi imparare a perdonare e ricominciare da capo. Se sei disposto a farlo sinceramente. Stai mettendo da parte molte cose che ti piacciono per dare priorità al lavoro. Le conseguenze si faranno sentire. Chiave del giorno: Reunion.Numeri fortunati: 1, 7, 40.

PESCI

Inizierai una nuova fase nell’amore. Evita di fare gli stessi errori del passato, devi essere un po’ più riflessivo quando si tratta di comportarsi. Puoi sentirti deluso dalle azioni di una persona molto vicina. Non proiettare le tue decisioni sugli altri. Chiave del giorno: Reborn.Numeri fortunati: 13, 44, 53.