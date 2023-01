Oroscopo Branko domani 9 gennaio 2023, gli astri al TOP

ARIETE

Oggi ti sarà difficile riuscire a comunicare con chi ti sta vicino e anche il tuo umore un po’ alterato ti renderà più rigido del necessario di fronte alle azioni degli altri, oggi usa la diplomazia e non avere fretta.

TORO

L’eccessiva analisi delle situazioni e la freddezza emotiva ti terranno a volte lontano dalla compagnia dei tuoi cari. È meglio che ti dedichi a finire le attività in ritardo. Notte tesa in amore.

GEMELLI

Il declino mentale e fisico di oggi passerà presto se non ti chiudi dentro e resti a casa da solo. Cerca nuovi amici ed esperienze stimolanti. La passione è vicina e ti conquisterà.

CANCRO

È probabile che la gelosia sorga oggi nella coppia e negli amici. Ti ritrovi un po’ disorientato quando si tratta di instaurare un dialogo o una relazione con le persone e con i familiari. Arriva denaro inaspettato o casuale.

LEONE

Oggi sarebbe più raccomandabile che ti limitassi a ordinare i tuoi affari senza interferire negli altri. La tua voglia di fare bene durante la giornata non sarà pienamente ricompensata, sii paziente e divertiti, andrà meglio.

VERGINE

Vedrai come tutto soddisferà i tuoi gusti e le tue esigenze. Le persone intorno a te forniranno soluzioni e saranno più affettuose con te. È un buon momento per l’amore e le passioni, il tuo magnetismo aumenta.

BILANCIA

State molto attenti ai vostri sbalzi d’umore, l’atmosfera non è equilibrata e il vostro umore eccessivamente suscettibile deve essere controllato il più possibile. Domina i tuoi nervi e la tua possessività, così vincerai.

SCORPIONE

Anche se oggi ti sei comportato in modo più moderato, corri il rischio di perdere l’amicizia di una persona cara molto importante. Padroneggia le tue raffiche e vincerai nei risultati, nessuna testardaggine oggi.

SAGITTARIO

Una giornata abbastanza tranquilla in cui chi ti circonda sarà soddisfatto della tua presenza. Sarai costretto a risolvere i problemi degli altri e questo esaurirà la tua infinita pazienza. Temperanza.

CAPRICORNO

Vivrai forti emozioni e proverai una strana sensazione interiore di fronte a una persona sconosciuta, che si chiama amore a prima vista, oggi è il tuo giorno per trovare un partner.

ACQUARIO

Noterai dei cambiamenti dentro di te che ti permetteranno di compiere vari cambiamenti nel tuo comportamento e nella tua attività. Sia al lavoro che a casa, le cose saranno molto diverse ed eccitanti. Pazienza.

PESCI

La tua vena emotiva oggi ti lancerà a compiere azioni che freddamente non ti passerebbero mai per la testa. Oggi finirai e sembra che tu abbia energia per un po’. Vai avanti, non fermarti, approfitta di tutto.