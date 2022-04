Oroscopo Branko domani 18 aprile 2022, previsioni i segni

Ariete

Inizio della settimana con le finanze all’ordine del giorno. Una buona opportunità per aumentare il reddito o nuovi guadagni può arrivare a lasciarti in dubbio su quali strade seguire. Non aver paura di cambiare il percorso se devi – non dimenticare che tu stesso sei la tua sicurezza.

Toro

Un grande triangolo di prosperità passa attraverso il suo segno portando buone notizie. Un cambiamento pianificato da tempo può assumere un modo reale di accadere, così come alcune opportunità del passato che possono rendere presente, con un certo cambiamento pure. Non aver paura del nuovo e non avere dubbi, la strada da percorrere è questa al momento.

Gemelli

Con il sole in Sagittario, senti un po ‘più di pressione per coltivare la tua essenza e il modo in cui vuoi condividerla con il mondo. Molte idee possono sorgere, così come opportunità di partnership – e persino un nuovo amore. Sii aperto questa settimana per nuove mosse.

Cancro

Non costringerti ad accettare cose che non vuoi al momento. L’universo conosce esattamente i percorsi che devono essere intrapresi, questo include una certa disciplina e auto-responsabilità – anche quando si tratta di stabilire dei limiti. Non stare in certi posti che non ti fanno bene per paura di non averlo mai più.

Leone

Momento di ottimismo ed energia interna questa settimana. Basta prendersi cura degli eccessi: troppo lavoro è uno di questi. Ricordati di fare le cose per te stesso e per te stesso. Quando la mente riposa è una grande opportunità per creare sempre di più.

Vergine

La settimana inizia nel tuo segno, portando alcuni dubbi e sentimenti più emotivi. È come se avessi bisogno di cambiare qualcosa, non sapendo cosa sia veramente. Lascia che i giorni ti mostrino meglio su ciò che è necessario ritirare e aggregare, non ti copre nel sapere tutto in ogni momento.

Bilancia

Questo settimana segna un momento di complicità sufficiente, con alcune opportunità che accadono per te. Nuovi progetti, così come gli inviti fanno parte del processo: l’azienda deve sapere come separare ciò che ha senso o meno in questo momento. Dire che non è dirti di sì, non dimenticarlo mai.

Scorpione

Attenzione a certe esagerazioni questa settimana. Non tirarlo fuori su cose o persone alcuni pesi che hai sentito. Una settimana di equilibrio tra esagerazione mentale ed emotiva, ore o momenti di relax può aiutarti a riposare da tutto. Non c’è difficoltà che dura per sempre, non si copre così tanto.

Sagittario

Un’eclissi solare, l’ultima dell’anno, arriva nel suo segno, unendo le energie della ragione e dell’emozione. Alcune rivelazioni provengono da cose da sperimentare e fare – e che per qualche motivo sono state dimenticate ad un certo punto della loro vita. È tempo di riorganizzare la mente e il cuore per nuovi raccolti presto.

Capricorno

Accordi o progetti sono fatti per cambiare questa settimana e anche se ti portano domande, possono portare un migliore rinvio a lungo termine. Se sei stato coinvolto in vecchi processi o accordi, preparati a risultati sorprendenti e a situazioni che potrebbero tornare chiedendo nuove valutazioni.

Acquario

A metà settimana, una grande unione dell’Elemento Aria passa attraverso il suo segno portando alcuni ricordi. È tempo di agire con grande responsabilità sui vostri desideri e sui vostri atteggiamenti. Non fatevi ingannare da nulla che ostacola la vostra evoluzione.

Pesci

Buona settimana di espansione emotiva, Pisciana. Sarai più fermo nel tuo scopo nel prenderti cura e guarire tutti i problemi che ti impediscono di prendere alcune redini della tua vita. Il tuo potere mentale sarà forte, prenditi il tempo per studiare e interagire con tutto ciò che riguarda la conoscenza di sé.