Sabrina Salerno: chi è, età, altezza, vita privata, compagno, marito e figli

Indubbiamente Sabrina Salerno è una cantante italiana di molto successo, lei è stata un vero e proprio sex symbol degli anni 80, a quell’epoca la cantante nativa di Genoa ebbe un enorme visibilità. Sabrina Salerno ha pubblicato tantissime canzoni anche fuori dall’Italia come (Sabrina, super e Over The Top), l’abbiamo vista anche molte volte sul grande schermo.

Questa sera Sabrina Salerno sarà ospite nella trasmissione condotta da Amadeus I soliti ignoti. Sabrina Salerno nasce a Genova esattamente 15 marzo nel 1968 da bambina è cresciuta nella città di Sanremo, la tua fama esplosa negli anni Ottanta grazie al suo mentore Claudio Cecchetto, non tutti sanno che Sabrina Salerno è stata la vincitrice del concorso Miss il lido e Miss Liguria, entrambe le manifestazioni gli furono utili per partecipare successivamente a Miss Italia nel 84, sempre nel 1984 esordisce in tv con Viva le donne un programma molto carino con la conduzione di Amanda Lear è Andrea Giordana. Finita l’esperienza in televisione 2 anni dopo arriva la sua prima esibizione come cantante con il singolo sexy girl con il quale ebbe tantissima visibilità,

Addirittura nelle classifiche londinesi si piazza al terzo posto.

Sempre nello stesso periodo Altre soddisfazioni arrivano per Sabrina Salerno che esordisce anche come attrice nel film grandi magazzini e la foto di gioia. Il suo grandissimo successo nella musica prosegue anche negli anni 90, Tutti conoscono la canzone Siamo donne cantata nel 1991 insieme a Jo Squillo inizia specializzarsi in molti spettacoli televisivi e teatrali. Il successo internazionale come icona pop e sex symbol prosegue anche in Francia, dove è molto considerata.

Nel 2020 viene scelta da Amadeus come co-conduttrice al Festival di Sanremo. In carriera ha venduto oltre 20 milioni di dischi.

Sabrina Salerno ha avuto una relazione con l’attore Pierre Cosso negli anni 80, mentre dal 1993 si fidanza con Enrico Monti, imprenditore, che sposa nel 2006. Nel 2004 è nato il primogenito, Luca Maria.