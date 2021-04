Oroscopo Branko oggi martedì 27 Aprile 2021, previsioni del giorno

Toro (21/04 – 20/05)

Scommetti solo su ciò che può funzionare. I limiti e le insoddisfazioni in una coppia o in amore diventeranno evidenti oggi. Risolvi le differenze con una proposta chiara. Se non è possibile raggiungere il consenso, puoi interrompere una relazione. Le questioni finanziarie interferiranno con la vita intima. Carriera in ascesa. Pubblicizza un nuovo progetto di lavoro o negozia una proposta e risplendi nelle presentazioni.