Milan – Sampdoria Streaming Gratis dove vedere diretta live tv Sky o Danz

Ha dove riparte, questa Samp un po’ matta, ormai davvero a un passo dalla salvezza, ma con un domani ancora tutto da scrivere? Dalla coppia Quagliarella-Gabbiadini, perché Ranieri contro la corazzata rossonera pare intenzionato a tornare all’antico. «Fabio per noi vale Ibrahimovic per il Milan. Un leader vero», racconta il tecnico parlando del suo capitano (che al pari dell’allenatore è in scadenza di contratto). Per il suo bomber, l’allenatore blucerchiato immagina un futuro ancora targato Samp: «Non so se resterà, sono questioni societarie. Ma sarei contento per Fabio se firmasse, perché ci tiene a concludere la carriera qui. E’ passato un mese da quando l’ha detto al presidente e di sicuro quest’ultimo non si tirerà indietro». Nel frattempo, Ranieri guarda il presente e vuole per oggi una Samp «tenace, gagliarda e resiliente, contro una pretendente allo scudetto», in una sfida che opporrà due delle tre squadre di A (l’altra è il Napoli) che sin qui hanno raccolto più punti rispetto alla stagione passata». E di questo sono molto contento anche per il mio amico Stefano Pioli, che è stato mio giocatore (a metà degli anni Novanta, in maglia viola, n.d.r.). A lui auguro le miglior fortune».

E’ chiaro che, però, Ranieri ben conosce pure il pregresso di una Sampdoria che dal suo ritorno in Serie A spesso ha inconsciamente smesso di accelerare quando la salvezza era ormai in vista. Perciò il tecnico, che oggi deve verificare le condizioni di Bere-szynski e Jankto (Ferrari e Damsgaard sono in preallarme), punta sull’orgoglio dei suoi: «Abbiamo raccolto sin qui dieci punti in più rispetto all’anno scorso». Ma non gli può bastare: «Dopo i 26 punti dell’andata, dobbiamo puntare ora ai 52 finali». Ne servirebbero 17 nelle ultime dieci: «Difficile, certo, ma non impossibile», sentenzia. Del suo domani, invece, si parlerà solo quando la permanenza in A sarà aritmeticamente blindata. Ranieri non ha fretta e preferisce fare gli elogi del modello Zlatan: «Un grande campione, che sta facendo capire che cosa sia il calcio. Cioè, allenamenti, sacrifici, passione e grande voglia di migliorarsi». Questa è la strada.