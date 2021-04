Bianca Pazzaglia: chi è l’e moglie di Enrico Brignano: età, lavoro, figli e vita privata

Bianca Pazzaglia ed Enrico Brignano sono stati sposati dal 2008 al 2013. Lei èuna ballerina professionista con la passione del pilates. Ha partecipato come ballerina in diversi programmi tv come il Panariello Show, Festivalbar e molti altri Ha concluso la relazione con Brignano nel 2013, dopo 5 anni di matrimonio. Il loro legame non ha funzionato, ma la donna, che è sempre stata molto riservata riguardo alla sua vita privata, attualmente non sembra avere un’altra relazione in corso, al contrario del suo ex marito. Brignano, infatti, da qualche tempo ha una relazione con Flora Canto, ex partecipante di Uomini e Donne

Enrico Brignano è stato sposato con Bianca Pazzaglia dal 2008 al 2013, il loro matrimonio è finito dopo cinque anni. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Bianca Pazzaglia è una ballerina professionista e nel corso della sua carriera ha avuto modo di dimostrare tutte le sue qualità e la sua bravura anche sul piccolo schermo. La donna ha preso parte a numerosi programmi televisivi come il Festivalbar e Panariello Show. Sappiamo che poi si è totalmente dedicata alla danza ed al pilates.

Non abbiamo moltissime informazioni sulla sua vita privata e personale in quanto Bianca è molto riservata e tiene alla sua privacy. Lavora molto attraverso i social network, infatti è diventata nel corse degli ultimi anni una seguitissima istruttrice online ed i suoi corsi di danza e pilates sono molto apprezzati e seguiti.