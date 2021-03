Memo Remigi: chi è, età, moglie, figli e vita privata

Posted in

Memo Remigi è un conosciutissimo cantante italiano, nonché paroliere, conduce anche trasmissioni radiofoniche e televisive. Oggi giovedì 25 marzo 2021, sarà come di consueto ospite nella trasmissione condotta di Serena Bortone oggi è un altro giorno villa dove ci delizierà con le note del suo pianoforte.

Memo Remigi, È uno pseudonimo di Emilio Remigi, nato a Erba il 27 maggio del 1938 Sotto il segno dei gemelli attualmente ha 82 anni. Ha cominciato la sua carriera nei lontanissimi anni 60 con tantissimi successi nelle vesti di cantante, ma, moltissimi altri successi sono stati interpretati da altri grandi cantanti.

Agli inizi degli anni settanta ha iniziato la sua scesa come conduttore radiofonico e contemporaneamente anche in TV ha condotto tantissime trasmissioni su piccole emittenti locali.

Parlando della tua vita privata, possiamo dirvi che ha sposato dal 1966 con Lucia Russo, Purtroppo è deceduto il 12 gennaio del 2021 la loro Unione non è stata molto semplice, per via, dei tantissimi tradimenti fatti Da Memo Remigi nei confronti della moglie. Comunque, dalla loro unione è nato un figlio di nome Stefano attualmente padre di quattro figli.