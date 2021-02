Milan – Crotone Streaming Gratis come vedere Diretta Live Tv No Rojadirecta

Come vedere Milan Crotone in TV

Vuoi sapere come vedere Milan Crotone in TV? L’esperto ti comunica che per vedere gratuitamente la gara a eliminazione diretta in TV devi semplicemente sintonizzare il tuo televisore su Rai 1. Puoi ricevere il primo canale Rai sul digitale terrestre, su Tivùsat e anche su Sky.

C’è brutto tempo e non riesci a sintonizzare sul tuo TV Rai 1? Vedi qui come ritrovare il canale consultando la lista delle frequenze delle TV nazionali. E facendo una sintonizzazione manuale.

Milan Crotone è disponibile in live streaming in diretta in italiano, utilizzando soluzioni legali, sulle due PayTV italiane Sky e Mediaset Premium che permettono ai propri abbonati nuovi modi di fruizione dei contenuti su tablet e smartphone Android e Apple le applicazioni Sky Go e Premium Play.

Un altro modo per vedere Milan Crotone è il nuovo prodotto di proprietà di Sky Now TV che offre l’accesso al la Serie A, la Serie B e la Premier League a un canone mensile -senza obbligo di rinnovo- di 19,90 Euro con accesso da Now TV Box o tramite app per iPad, Playstation, Tablet Android, Xbox, SmartTV.

In modo alternativo per vedere lo streaming Gratis di Milan Crotone TIM rende disponibile la cronaca in diretta ai propri clienti e non con gli highlights di tutta la Serie A tramite l’app iOS, Android e Windows per smartphone e tablet con un abbonamento di 9,99 Euro l’anno o 2,99 al mese.

Esistono anche altri modi per avere notizie su Milan Crotone come Twitter e le dirette live di molti utenti, Radio Rai1 per la telecronaca o tramite i nostri articoli su Fiorentina Inter streaming

Come e dove vedere Milan Crotone in Streaming Gratis

Dopo quasi due mesi, nove partite di campionato e due di Coppa Italia, domani pomeriggio a San Siro il Milan ritroverà la sua coppia d’oro. No, non parliamo di attaccanti, anche perché nel Milan c’è un solo re, o meglio, “dio”, per dirla alla Zlatan Ibrahimovic. No, il Milan davanti viaggia in solitario, non come i cugini dell’Inter con la LuLa, Lukaku-Martinez. I rossoneri la coppia d’oro ce l’hanno a centrocampo: Franck Kessie e Ismael Bennacer sono da un anno a questa parte il tandem in mediana migliore del campionato. Da quando i due hanno trovato la giusta alchimia il Milan ha iniziato a volare. E’ vero, Pioli li aveva già abbinati prima del lockdown iniziando a tagliare fuori Biglia, ma quello era un altro Milan. Da giugno è iniziata la magia e il Milan ha trovato due centrocampisti che hanno lasciato le briciole agli altri. E c’è un dato che più di altri deve far riflette: con loro due in campo dall’inizio, il Milan non perde mai.

L’ultima volta che il tecnico emiliano ha potuto contare sui due insieme è stato il 13 dicembre scorso, Milan-Parma 2-2. In quella partita Bennacer si fece male al bicipite femorale destro, ko che l’ha tenuto fermo ai box per 45 giorni. L’algerino è rientrato la scorsa settimana, mezzora finale a Bologna per far vedere di essere pronto a ri-affiancare il gemello diverso Kessie che nel frattempo ha continuato a giocare alla grande, segnando gol su gol (sono già 7 in campionato). Uno grande e grosso, l’altro piccolo e rapido. Uno potente, l’altro agile. Uno d’assalto, l’altro geometrico. Il braccio e la mente del Milan. E come detto, i due sono imbattibili. Sette partite insieme dall’inizio in campionato, 4 vittorie e 3 pareggi; in Europa League 2 successi e 1 un pari. E la striscia era iniziata già nel giugno scorso, con 8 vittorie e 2 pareggi. Il Milan con loro non conosce sconfitta. Tant’è che le tre partite che hanno visto soccombere il Diavolo in questo avvio di 2021 (Juve e Atalanta in campionato, Inter in Coppa Italia) sono arrivate senza Bennacer in campo.

L’algerino, come detto, è tornato a disposizione da una settimana dopo un infortunio che l’ha costretto a uno stop più lungo del previsto: «Il campo e il pallone mi sono mancati tanto – ha spiegato ieri Bennacer a Sky -. La squadra ha fatto molto bene perché le vere squadre sono così, anche se manca qualche giocatore, vincono. Ora devo dare tutto come stanno facendo i miei compagni». Bennacer è tornato giusto in tempo per il momento clou del campionato. Domani il Milan affronterà il Crotone – Tomori in difesa per l’infortunio Kjaer e Leao favorito su Rebic a sinistra -, poi ci sarà lo Spezia e quindi il derby scudetto con l’Inter (in mezzo ai sedicesimi di EL con la Stella Rossa) a precedere la trasferta a Roma: «Qualsiasi sia l’avversaria faremo di tutto per vincere perché ogni gara vale tre punti – ha aggiunto -. Al derby quindi ci penseremo quando sarà il momento. Quando sei primo devi pensare allo scudetto, ma mancano ancora tante partite. Nello spogliatoio non abbiamo ancora parlato di scudetto. Kessie? E’ incredibile, ha una grande energia».

RITOCCHI IN VISTA

E poi c’è la questione rinnovi. Entrambi non sono una priorità come Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic, ma il Milan vuole cautelarsi: Kessie è in scadenza nel 2022 e dunque sarà fra i primi a essere chiamato una volta risolte le questioni più imminenti (fra i 2022 ci sono anche Romagnoli e Calabria). Kessie guadagna 2.2 milioni, sicuramente supererà i 3. E la stessa cifra potrebbe spettare a Bennacer che non ha una scadenza vicina, anzi (2024), ma uno stipendio da adeguare a quello di altri big (oggi prende 1.7).