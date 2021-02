Come e dove vedere Lazio – Cagliari Streaming Gratis Diretta Live Tv No Rojadirecta

Come Lazio Cagliari Roma in TV

Operazione quarto posto. Stasera contro il Cagliari la Lazio ha la grande occasione di agganciare la zona Champions. Sarebbe la prima volta in questo campionato, visto che sin dall’inizio gli uomini di Inzaghi sono costantemente rimasti fuori dalle posizioni nobili della classifica, quelle che garantiscono l’accesso alla Champions League. Per i biancocelesti sarebbe il coronamento di una rimonta iniziata prima di Natale e poi salita di ritmo con il nuovo anno.

Ma, oltre che punto di arrivo, sarebbe anche un punto di partenza, l’inizio di un campionato diverso, in cui l’obiettivo Champions tornerebbe prepotentemente concreto. Che poi al quarto posto ci sia la Roma è un motivo in più, e che motivo, per riuscire nell’impresa. La partita col Cagliari è dunque molto più decisiva di quanto possa sembrare. E, in quanto tale, è inevitabile che in casa Lazio ci si volti verso l’uomo che negli ultimi anni ha tolto innumerevoli volte le castagne dal fuoco. Ciro Immobile vuole il quarto posto e vuole anche rispondere a CR7 che ieri ha allungato nella classifica marcatori.

La Scarpa d’oro, tra l’altro, ha nel Cagliari una delle sue vittime preferite. Ai sardi ha già segnato 9 reti, tutte in campionato. In Serie A soltanto Sampdoria (12) e Genoa (10) ha castigato di più. Precedenti che incoraggiano la Lazio a cercarlo come e più di sempre questa sera. Anche perché, se segna lui, la squadra di Inzaghi di solito vince. In questo campionato nelle 13 gare in cui Ciro ha segnato la Lazio ha ottenuto 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Se segna lui quasi sempre si colvince, quindi. Ma è anche vero che, se invece non segna, difficilmente i biancocelesti vincono. In questo torneo è successo soltanto due volte (su 11 vittorie complessive ottenute dagli inzaghiani) che i tre punti siano arrivati nonostante Immobile sia rimasto a secco. Squadra ritrovata È accaduto in due delle ultime cinque vittorie consecutive conquistate dalla Lazio (con Parma e Atalanta).

Segno che, come lo stesso Immobile ha sottolineato in settimana, la Lazio sia tornata ai livelli del pre-lockdown, quando i gol di Ciro erano fondamentali, ma di tanto in tanto se ne poteva pure fare a meno. Immobile (ieri sera ospite con la moglie Jessica a «C’è posta per te», in una trasmissione registrata nelle settimane scorse) ha però anche messo tutti in guardia dal pericolo di battute d’arre sto. Concetti che ieri Simone Inzaghi ha ribadito: «Il campionato è difficilissimo, le squadre di vertice stanno tenendo un grandissimo ritmo – ha detto il tecnico -. Abbiamo lasciato qualche punto di troppo per le varie vicissitudini che abbiamo affrontato. Adesso siamo lì, non dobbiamo mollare, siamo in un’ottima striscia, però sappiamo che dobbiamo pedalare tantissimo, già a partire dal match con il Cagliari. A inizio stagione avevamo due obiettivi. Il primo era la qualificazione agli ottavi di Champions e l’abbiamo ottenuto. Il secondo era rimanere nell’Europa che conta di più». E stasera, per la prima volta in questa stagione, quel secondo obiettivo può cominciare a diventare concreto.