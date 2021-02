Come e dove vedere Juventus – Roma Streaming Gratis Diretta Live Tv No Rojadirecta

L’avvisaglia c’era già stata quando Milik, in procinto di trasferirsi in giallorosso, era stato inviato presso la Klinik Gut di St. Moritz, per svolgere degli accertamenti (divenuti poi fondamentali per il naufragio della trattativa). Ieri l’indizio è diventato realtà. La Roma ha infatti annunciato la partnership con la clinica svizzera diretta dal professor Georg Ahlbäumer. «Siamo davvero molto soddisfatti di poter contare sul supporto di una realtà che da anni si è specializzata nel trattamento e nel percorso di recupero di atleti alle prese con infortuni», le parole del general manager Pinto. L’accordo prevede, inoltre, una serie di confronti periodici tra lo staff sanitario del club e gli specialisti della struttura sanitaria per la condivisione di informazioni e pratiche di successo sulla prevenzione degli infortuni.

Dal primo giorno. E adesso fino al 2022. Continua la (vincente) storia d’amore tra la Juventus e il tecnico Rita Guarino, che ieri ha firmato il prolungamento del contratto con le Women bianconere. Un cammino iniziato nel giorno zero del progetto affidato al responsabile Stefano Braghin e che, da quel 16 giugno 2017, ha portato tre scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Lavoro, giusto approccio, concentrazione, una partita alla volta. Il suo vocabolario e il suo atteggiamento sono la perfetta trasposizione tecnica dello stile societario, come evidenziato dallo stesso Braghin: «In silenzio e con il lavoro quotidiano cerchiamo di dare le risposte affidandole sempre al campo».

Per questo non c’è da stupirsi se ai suoi occhi Guarino sia «il profilo di allenatore italiano migliore per il nostro progetto: ha svolto un lavoro straordinario insieme al suo staff e alle ragazze. Questo prolungamento è il giusto premio per quanto fatto fino a oggi, con dedizione. Partendo da queste due considerazioni, una di qualità personali e una di merito, il rinnovo è stato quasi automatico». E si è aggiunto a una lista in cui manca, al momento, il nome di Barbara Bonansea: «Un caso più mediatico che sportivo – getta acqua sul fuoco Braghin -: è un argomento che abbiamo deciso di affrontare dopo i tanti impegni nazionali e dell’Italia, tra persone contente che si siedono al tavolo per capire come andare avanti».

Come vedere Juventus Roma in TV

Vuoi sapere come vedere Juventus Roma in TV? L’esperto ti comunica che per vedere gratuitamente la gara a eliminazione diretta in TV devi semplicemente sintonizzare il tuo televisore su Rai 1. Puoi ricevere il primo canale Rai sul digitale terrestre, su Tivùsat e anche su Sky.

C’è brutto tempo e non riesci a sintonizzare sul tuo TV Rai 1? Vedi qui come ritrovare il canale consultando la lista delle frequenze delle TV nazionali. E facendo una sintonizzazione manuale.

Juventus – Roma è disponibile in live streaming in diretta in italiano, utilizzando soluzioni legali, sulle due PayTV italiane Sky e Mediaset Premium che permettono ai propri abbonati nuovi modi di fruizione dei contenuti su tablet e smartphone Android e Apple le applicazioni Sky Go e Premium Play.

Un altro modo per vedere Juventus Roma è il nuovo prodotto di proprietà di Sky Now TV che offre l’accesso al la Serie A, la Serie B e la Premier League a un canone mensile -senza obbligo di rinnovo- di 19,90 Euro con accesso da Now TV Box o tramite app per iPad, Playstation, Tablet Android, Xbox, SmartTV.

In modo alternativo per vedere lo streaming Gratis di Juventus – Roma TIM rende disponibile la cronaca in diretta ai propri clienti e non con gli highlights di tutta la Serie A tramite l’app iOS, Android e Windows per smartphone e tablet con un abbonamento di 9,99 Euro l’anno o 2,99 al mese.

Esistono anche altri modi per avere notizie su Juventus Roma come Twitter e le dirette live di molti utenti, Radio Rai1 per la telecronaca

Come e dove vedere Juventus – Roma in Streaming Gratis

All’undicesima partita in un mese e tre giorni, e con la prospettiva di continuare per un bel po’ a giocare con questa frequenza, Andrea Pirlo ha tutta l’intenzione di continuare a sfruttare tutta l’ampiezza della sua rosa (ne parliamo più diffusamente a pagina 13). Una rosa finalmente quasi al completo. Quasi perché Rodrigo Bentancur è squalificato e perché Paulo Dybala ed Aaron Ramsey, come previsto, non saranno a disposizione oggi contro la Roma. Proveranno entrambi a recuperare per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter di martedì: quando potrebbero riassaggiare il campo, dando magari un contributo più corposo nella trasferta di sabato prossimo a Napoli.

In un attacco dunque ancora ridotto all’osso, sarà Alvaro Morata a riprendersi il ruolo di partner di Cristiano Ronaldo, interpretato martedì in coppa da Dejan Kulusevski. E non sarà certo il solo avvicendamento, quello tra lo svedese e lo spagnolo. Anche il centrocampo cambierà quasi completamente rispetto alla Coppa Italia: Arthur prenderà il posto dello squalificato Bentancur in mezzo e Chiesa quello di Bernardeschi come ala pura (quasi certamente a sinistra). Confermati Rabiot al centro e McKennie come ala-trequartista (quasi certamente a destra). Il leggero dubbio sulle posizioni di Chiesa e McKennie è legato a chi giocherà tra Cuadrado e Alex Sandro, nel ruolo di terzino offensivo: a destra se sarà il colombiano, a sinistra se sarà il brasiliano. McKennie giocherà dalla stessa parte, Chiesa sulla fascia opposta.

Certi gli altri tre difensori: Bonucci e Chiellini al centro, Danilo come terzino più difensivo, anche lui legato, come fascia, alla scelta tra Cuadrado e Alex Sandro. In porta, di nuovo Szczesny, al quale i suoi dieci compagni di movimento dovranno evitare gli assalti in velocità di Mkhitaryan e compagnia giallorossa. Il pericolo maggiore, secondo Andrea Pirlo, ma non l’unico: «La Roma è stata criticata, ma è una grande squadra e ha un grande allenatore. Ho conosciuto Fonseca l’anno scorso e lo stimo molto. Sarà una partita contro una formazione che gioca un calcio tra i migliori in Italia: molto fluido, con tante rotazioni dei controcampisti, giocatori sempre in movimento e bravi ad attaccare gli spazi, soprattutto i trequarti. Dovemo stare molto attenti alle ripartenze ed essere bravi sulle marcature preventive, cercando di sbagliare poco per non dare loro la libertà di ripartire in contropiede. Che ci sia Dzeko o Mayoral per il loro modo di giocare cambia poco. Dzeko è un grandissimo, ma Mayoral non lo ha fatto rimpiangere».

Sarà una Roma inedita. Non tanto nel sistema di gioco, quanto negli uomini. Perché se la variante tattica annunciata (dal 3-4-2-1 al 3-5-2) potrebbe essere mascherata, almeno inizialmente, alzando leggermente uno tra Cristante e Villar vicino a Mkhitaryan, l’undici schierato questa sera contro la Juventus è la prima volta che gioca insieme dall’inizio. Out Smalling per noie muscolari (lesione al flessore), fuori Pellegrini per squalifica, ancora ai box Pedro, Dzeko inizialmente in panchina: defezioni che regalano un volto nuovo ai giallorossi. A partire dalla difesa.

Tocca infatto al trio baby Mancini-Ibanez-Kumbulla (22 anni di età media).

Curiosità vuole che i tre abbiano giocato per la prima volta insieme proprio contro la Juventus, nel match d’andata conclusosi 2-2. Poi il terzetto è stato schierato anche la partita successiva a Udine (vittoria per 1-0, gol di Pedro) e in casa del Milan (rocambolesco 3-3). Una lunga pausa, prima dell’infortunio di Smalling domenica scorsa contro il Verona e l’ingresso in corsa dell’albanese. In mediana questa sera la Roma non dovrebbe soffrire l’inferiorità numerica, schierando una linea a cinque pronta ad opporsi a quella bianconera. Al resto ci dovranno pensare Mayoral e Mkhitaryan là davanti.

L’armeno in questo momento rappresenta l’uomo in più del tecnico Fonseca. Ha infatti già segnato più gol dello scorso anno (11, comprese le coppe, rispetto ai 9 della passata stagione) ai quali vanno aggiunti anche 8 assist. Soltanto una volta Mkhitaryan aveva saputo fare meglio: nel 2015-16, in Bundesliga con il Borussia Dortmund, quando aveva realizzato 23 gol nell’ultima annata tedesca prima di trasferirsi al Manchester United. Un record che l’armeno vuole provare a battere.

C’è chi guarda al nome scritto tra le spalle, quando acquista una maglia. Se è Juventus, (quasi) immancabile Cristiano Ronaldo. C’è invece chi la accosta come un racconto, una emozione, finanche uno stile di vita. Così hanno fatto gli otto – in rigoroso ordine alfabetico – che troviamo dietro a Magliofili: Marco Azzalin, Nadia Charif, Andrea Colombo, Carlo Colombo, Mimmo De Musso, Pasquale Morelli, Corrado Paolucci e Pietro Veneroni. Un progetto che parte come pagina Instagram con l’ambizione, ammette Paolucci, «di diventare un punto di riferimento sulla cultura delle maglie in Italia. Abbiamo cominciato da Instagram, il mezzo di accesso più rapido e migliore per rappresentarla».

Passo indietro necessario. Gli otto sono appassionati di calcio, ma non è stata questa la molla. Il retroterra comune (l’universo della creatività e della comunicazione) li ha prima fatti incontrare su Instagram attraverso i direct message nelle story, quindi in una chat in cui parlare solo di maglie, divenute terreno comune di narrazione. A settembre 2020 l’idea di una community di appassionati che vedono la jersey come un contenitore di storie, non soltanto la divisa della squadra per cui si tifa. Da qui la realizzazione di un manifesto d’intenti, la stesura di una road map e la partenza il 18 dicembre, data significativa: a due anni dalla finale di Qatar 2022, primo Mondiale in inverno e, si spera, primo grande evento post-pandemia.

“Una maglia di calcio non è solo una maglia di calcio”, è lo slogan scelto. Da declinare attraverso i post: «Si può partire da un evento storico, come la Giornata della memoria, o di intrattenimento – aggiunge Paolucci -. Quando su Netflix è uscita L’isola delle rose, abbiamo creato un contenuto con Trapattoni come ideale ct di una eventuale Nazionale: la maglia simbolo del sogno di uno stato indipendente. Abbiamo fatto gli auguri a Gigi Buffon pensandolo a elemento di unità nazionale, quale campione del mondo, in un momento oggi di frammentazione politica». Poi c’è il rapporto con gli sponsor, come quello appena rinnovato tra Juventus e Jeep: «È una storia significativa, come sottolineò Marchionne nel 2012 raccontando che cosa accomunasse i due marchi: “In Italia ai bambini per dettare la J si dice la J di Juventus. Negli Usa si dice spesso la J di Jeep”. Un post che è piaciuto molto. Lo faremo con altre società, penso a Inter e Pirelli, mixando con contenuti internazionali per attirare nella community».

Un mondo in continua evoluzione, quello delle maglie, che apre a nuove partnership. Basti pensare alle quarte divise pensate per intercettare pubblici differenti (quello dello streetwear, per esempio), al Psg che fa uscire una maglia che arriva dagli eSports o alla possibilità di vestire il propio avatar di Fortnite con le divise di Juventus, Inter, Milan e Roma: «Sono oggetti che attirano – conclude Paolucci -, noi non vogliamo rivolgerci a nostalgici o nerd, ma raccontare storie dentro e fuori del campo. Lo faremo prossimamente con videoracconti e con l’ambizione di creare un movimento. L’obiettivo è, Covid permettendo, una convention a Milano. In un 2021 unico, con l’accoppiata Europei-Copa América».