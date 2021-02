Oroscopo Branko oggi Venerdì 5 Febbraio 2021, previsioni i segni

Gemelli

Anche se le avversità ti mostrano qualcos’altro, sarai più forte di quanto pensi. Ti difenderai da chi vuole farti del male. Amore: desidererai un incontro più profondo con gli altri che per il momento è solo una bellissima utopia. I problemi passeranno. Ricchezza: è il momento migliore per studiare il mercato per il processo decisionale. Niente sarà impossibile da risolvere. Benessere: forza e pazienza sono le tue armi più importanti. Non vacillare e non lasciare che gli altri prendano decisioni per te. Sei il più importante. Potresti pianificare o partire per una vacanza tanto necessaria ora e sentirti molto entusiasta. I piani dovrebbero andare senza intoppi, Gemelli, quindi sei incline a mettere insieme tutto con pochi problemi. Amici in luoghi lontani potrebbero chiederti di visitare o pianificare visite per conto loro. L’attenzione oggi è sull’espansione dei tuoi orizzonti fisici e mentali. Provaci, divertiti e prendi appunti.