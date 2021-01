Fiorentina Cagliari dove vedere la partita in Streaming e diretta tv

Ti stai chiedendo dove si vede Fiorentina Cagliari in diretta streaming e TV? Vuoi sapere se Fiorentina Cagliari sarà trasmessa da Sky o DAZN? Vuoi sapere a che ora si gioca la partita Fiorentina Cagliari? Vuoi conoscere le formazioni ufficiali di Fiorentina Cagliari? Cerchi un modo per vedere Fiorentina Cagliari in streaming gratis?

Prandelli avrebbe deciso (e la mini seduta dedicata al risveglio muscolare non dovrebbe ovviamente incidere su quanto provato fino all’allenamento di ieri) di riadattar e la formazione di partenza, un po’ per scelta e un po’ per esigenze forzate.

Intanto, i cambi rispetto a mercoledì contro la Lazio sono (dovrebbero essere) ben quattro tra i dieci calciatoli di movimento, e questo fa parte della normale rotazione degli uomini quando si gioca così spesso (terza pentita in una settimana e mercoledì c’è l’Inter in Coppa Italia), poi aggiungiamoci la squalifica di Castrovilli e il probabile forfait di Ribery (che comunque proverà un clamoroso recupero in extremis) e infine, ma non per ultima in ordine di importanza, la necessità di dare più peso all’attacco senza intaccare le certezze acquisite a livello tattico.

CALLEJON E BONAVENTURA. Con ordine. In difesa toma Milenkovic dopo la panchina a Roma, evidentemente pei’ tirare il fiato non avendo fino a quel punto saltato nemmeno un minuto in stagione, e il 23enne serbo si riprende così il posto accanto a capitan Pezzella e a Igor che continua a guadagnarsi la fiducia del tecnico viola Un ritorno significativo anche sulle fasce, dove a destra Caceres stavolta è in vantaggio su Venuti, mentre sull’altra coi’sia via libera a Biraghi, ma è nel mezzo e a ridosso del confermatissimo Vlahovic die sono attese le novità più rilevanti, complice an-die il “ritocco” al modulo con passaggio dal 3-5-1-1 al 3-4-2-1. Sfumature die servono per far ricorso di nuovo a Callejon dal primo minuto (con Prandelli non accadeva da Fiorentina-Genoa del 7 dicembre) che insieme a Bonaventura (a suo favore il ballottaggio con Eysseric) andrà a supporto del centravanti ex Partizan portando in dote, oltre a corsa e assist, la duttilità necessaria per garantire i giusti equilibri alla Fiorentina nelle due fasi di gioco. Rimane da “comporre” la coppia di centrocampo e andie in questo caso c’è un rientro significativo: in assenza dello sucdtato Castrovilli, tocca di nuovo a Borj a Valero dividere i compiti di costruzione con Amrabat.

FRANCKCI PROVA. Tutto ciò come ricordato all’inizio se non emergeranno dementi e situazioni diversi nel test di stamani, in cui l’osservato spedale sarà diariamente Franck Ribery per capire se può andare almeno in pandìina ed è comunque indiscutibilmente un gr an passo in avanti ripensando che solo quattro giorni usava dall’Olimpico con un ginoecidio dolorante: trai convocali ce lliafatta ad essere inserito, adesso il campione francese tenta il colpo di teatro. Altrimenti, appuntamento all’Inter.