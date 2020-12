Oroscopo Branko domani Lunedì 14 dicembre 2020, Anteprima previsioni

ARIETE Oggi sarà una giornata importante e decisiva per l’Ariete. Forse fino ad ora non hai scoperto molto bene, o non hai voluto scoprire, delle cose che venivano cucinate intorno a te ogni giorno, ma oggi devi aprire gli occhi e vedere cosa sta realmente accadendo nel tuo ambiente. Solo così potrai trovare una soluzione ai tuoi problemi. Non nascondere più la testa sotto l’ala. Ti aiuterà a vedere chi sono le persone che sono davvero al tuo fianco ogni giorno e di chi ti puoi fidare. Il tuo partner può aprirsi oggi e dirti qualcosa che non sospettavi nemmeno fosse correlato al suo passato, sorpreso Ariete. Sarà una cartina di torna sole per la relazione e sta a te superarla. Potrebbe anche essere che tu fossi quello che aveva qualcosa da dirgli. Se è così, non aspettare oltre per farlo.

TORO Giornata magnifica per te Sagittario, e molto meglio se decidi di uscire in gruppo, con gli amici. Oggi avrai l’opportunità di incontrare nuove persone che ti apriranno quotidianamente tanti orizzonti . Presta attenzione a ciò che viene detto, a ciò che commentano, perché sarà la tua fonte di ispirazione, non solo oggi ma per molto tempo. Alcune parole di qualcuno che hai appena incontrato contengono la chiave per andare avanti con un progetto che ti appassiona da molto tempo. L’unica ombra di oggi è che potresti sentirti ferito da un commento che hai appena appreso, da qualcuno che non ti apprezza. Indossa l’armatura e non lasciare che queste cose negative ti influenzino quotidianamente. Tutti hanno un nemico e tu, gentile Toro, non fai eccezione. Inoltre, sei molto al di sopra di certe persone.

GEMELLI Oggi inizierà una nuova fase per te, nativo dei Gemelli, dove troverai più opportunità per realizzarti ogni giorno e brillare, per farti riconoscere i tuoi meriti. Sarà una vera sfida e dovrai prepararti adeguatamente. Devi perfezionare le tue conoscenze e imparare cose nuove, recuperare il ritardo, non solo nel campo professionale ma in tutti gli altri aspetti della tua vita. Il mondo si evolve e tu non devi restare indietro. L’amore, la famiglia e l’amicizia ora hanno nuovi approcci. Senza dubbio, questo richiede uno sforzo, dovrai uscire dalla tua zona di comfort e combattere ogni giorno Gemelli ostinati, ma raggiungerai i tuoi obiettivi e questo ti compenserà più che.Non lasciar passare la giornata senza pensare a come aggiornare. Ricerca sul web, chiedi a persone più esperte. Preparati ad avere successo nella vita.

CANCRO Sei entrato in una fase di trasformazione, nativo del Cancro, e oggi ti sentirai particolarmente felice, più positivo e con il coraggio di affrontare tutto. Sii consapevole di questo, di questo cambiamento che ti arriva come un dono dell’Universo e non lasciarti sfuggire. Mantieni questa sensazione così incoraggiante ogni giorno e guarda come con questo atteggiamento tutto si risolve molto più facilmente. Soprattutto apri gli occhi, perché con la tua solita distrazione non ti sei reso conto che qualcuno di importante ti sta offrendo qualcosa che migliorerà notevolmente la tua vita. A volte devi leggere tra le righe e interpretare anche i silenzi. Avvia la tua parabola satellitare, Cancro sensibile oggi, e vedrai di cosa si tratta. Oggi potresti anche sentire una connessione speciale con qualcuno. Esplora questo terreno ogni giorno, fallo perché ti porterà molte gioie.