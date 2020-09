Oroscopo Branko DOMENICA 30 agosto 2020 – ARIETE

ARIETE – Una giornata da incorniciare, grazie al tran-sito della luna in leone. L’ideale per dare libero sfogo al vostro desiderio di originalità.Chiacchiere, scambi, spostamenti, il tutto condito con allegria, disinvoltura e divertimento! Single?Saprete trarre il meglio da un incontro sentimentale se terrete in considerazione il consiglio disinteressato di un amico sincero.

Oroscopo Branko DOMENICA 30 agosto 2020 – TORO

TORO – La cosa più saggia da fare in questa giornata è di evitare le situazioni conflittuali, sia al lavoro, che in famiglia. Attenzione a non farvi uscire di bocca parole delle quali, a mente lucida, potreste pentirvi. Nervosismo e stanchezza si eliminano con un po’ di relax.Non avete particolare bisogno di riposo fisico, piuttosto di distrazione mentale. Dormite di più.

Oroscopo Branko DOMENICA 30 agosto 2020 – GEMELLI

GEMELLI – Giornata ideale per scrollarsi di dosso i residui di apatia: la luna vi esorta oggi a muovervi, uscire, incontrare gente, divertirvi, allacciare contatti. In famiglia, cercate di essere più flessibili, accettando un compromesso. Invece di tenerli tutti per voi, aprite il cuore e raccontate alla persona amata i vostri desideri, i vostri sogni, le vostre aspirazioni.

Oroscopo Branko DOMENICA 30 agosto 2020 – CANCRO

CANCRO – Siete molto presi dalle questioni di denaro e di affari relativi a investimenti o proprietà che richiedono il vostro impegno in prima persona. Disciplina, senso del dovere, costanza e resistenza, saranno le vostre carte vincenti! Se avete qualcosa da farvi perdonare dal partner, un biglietto aereo per due potrebbe essere un ottimo modo per metterci una pietra sopra.

Oroscopo Branko DOMENICA 30 agosto 2020 – LEONE

LEONE – Dalle stelle piovono benefici influssi: con dolcezza, senza sorprendenti mutamenti, vi troverete coinvolti in una piacevole girandola di novità. Nei rapporti pubblici e in quelli privati saprete destreggiarvi con abilità e diplomazia. Mercurio vi fa trovare le parole giuste per parlare generosamente di sentimenti. L’importante sarà lasciarsi an-dare il più possibile!

Oroscopo Branko DOMENICA 30 agosto 2020 – VERGINE

VERGINE – Se state pensando di apportare qualche modifica al vostro ambiente di lavoro, dovete tenere bene a mente che anche l’occhio vuole la sua parte. Qualche concessione al usto estetico, renderà il tutto più confortevole oltre che più funzionale. Fate i bravi con la persona amata. Giorno pericolosissimo per i single che potrebbero inciampare in una cotta formidabile.

Oroscopo Branko DOMENICA 30 agosto 2020 – BILANCIA

BILANCIA – Mobilitate tutte le vostre risorse personali per agguantare un successo di rilievo: vedrete crescere in modo apprezzabile il concetto che avete di voi stessi e riuscirete a non sentirvi secondi a nessuno. Nel privato sarete circondati da testimonianze così cal-de di amicizia che quasi vi dimenticherete delle difficoltà in campo sentimentale. Rallentate i ritmi.