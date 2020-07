Lui, George, l’ultimo vero divo di Hollywood: bello, colto, simpatico, elegante, impegnato. Lei, Amal, la prima vera pasionaria dello star system americano: bella, colta, simpatica, elegante, impegnata da avvocato nella difesa dei diritti civili. Sei anni fa le nozze da sogno a Venezia, tre anni fa la nascita dei gemelli, un maschio e una femmina, Alexander ed Ella. La coppia dei sogni.

La vita dei sogni. Il futuro dei sogni: la Casa Bianca come progetto a medio termine, come in molti al di là dell’Oceano ripetono con insistenza. Su questo sogno mai stucchevole piomba ora l’ombra del più feroce degli incubi: il divorzio.

FINITI IN UN BRUTTO GIRO? Il tabloid americano National Enquirer (che gli amici della coppia si sono affrettati a smentire) sostiene che Clooney e Alamuddin vivrebbero ormai da tempo da separati in casa e che, addirittura, entrambi avrebbero già frequentato altre persone. Dicono che la coppia non abbia superato la prova del lockdown da Covid-19, una convivenza prolungata e forzata cui non erano abituati nella vita di prima, lei sempre in giro per il mondo a difendere i diritti degli ultimi, lui sempre sul set.

Per rendere più (in)credibile la storia, i tabloid scatenati aggiungono che i due sarebbero anche finiti in un giro di scambisti, pratica che all’inizio li avrebbe uniti e che poi avrebbe finito con l’allontanarli. E ci si sarebbe messa anche Meghan Markle, molto amica di Amal e – pare – molto invadente, al punto da aver chiesto a George di presentarle Brad Pitt e di farla lavorare con lui. Voci incontrollate e incontrollabili né verificabili, data la tenacia con cui George e Amal difendono la privacy della loro famiglia.

Sul gossip, peraltro, aleggia lo spettro della politica: il National Enquirer è di proprietà di David Pecker, tra i più fidati alleati di Donald Trump, cui Clooney non ha mai lesinato critiche. Stai a vedere che la voce sui Clooney che puntano alla Casa Bianca era fondata ed è già partita la contraerea…