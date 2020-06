Oroscopo Branko Venerdi 5 Giugno 2020: ARIETE

ARIETE – Puoi ottenere qualche vantaggio in ambito lavorativo se sei diretta e usi parole semplici e sincere per introdurre i temi che ti stanno più a cuore. Se intorno a te gravita una famiglia numerosa, cerca di non accollarti tutte le responsabilità e la gestione della casa. Marte è in una posizione sfibrante e la stanchezza può superare il limite di guardia.

Oroscopo Branko Venerdi 5 Giugno 2020: TORO

TORO – Saturno torna sui suoi passi, le tensioni per la prima decade si allentano, mentre Urano ti chiede verità e mette a nudo i tuoi talenti, ma anche i tuoi punti deboli se sei nata i primi di maggio. Cerchi la stabilità; al primo incontro con il partner dopo il distanziamento sociale, metti le carte in tavola: se è necessario, è tempo di cambiare

Oroscopo Branko Venerdi 5 Giugno 2020: CANCRO

CANCRO – Gli amici sono un patrimonio che consideri prezioso, ma stai cominciando a fare i conti e a vederli sotto una nuova luce. Chi ti dà veramente qualcosa? Quanti meritano la tua fiducia e il tuo affetto? Hai tempo per decidere e il diritto di sceglierli. Intanto l’amore decolla fra tenerezza e condivisione, dolce come sempre.

Oroscopo Branko Venerdi 5 Giugno 2020: GEMELLI

GEMELLI – Nessuna impresa amorosa è troppo ambiziosa per il momento che stai vivendo. A chi ami puoi chiedere la luna senza stupirti di riceverla, più luminosa e magica di come te l’aspettavi. Sempre che sia possibile un incontro, le difficoltà del recente passato si scioglieranno, tutto sarà dimenticato in vista di un futuro all’altezza dei tuoi desideri.

Oroscopo Branko Venerdi 5 Giugno 2020: LEONE

LEONE – Affascinante, conturbante, veleggi su un tappeto magico alla volta di isole d’amore sulle quali plani con la tua metà totalmente conquistata. Se sei single, il tuo cuore tesse le sue trame seduttive per un idillio che aspetta solo il momento opportuno per concretizzarsi. La quarantena è stata un’ottima palestra per i sentimenti.

Oroscopo Branko Venerdi 5 Giugno 2020: VERGINE

VERGINE -Ogni tanto nel rapporto con il partner scoppiano fulmini e saette, la relazione si accende e la noia e l’abitudine lasciano il posto al linguaggio dell’eros, unico capace di ristabilire la calma. In una nuova storia non avere fretta di passare dal piano informatico a quello reale, pratico. E lasciati guidare con fiducia se lui è più maturo di te.