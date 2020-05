Oroscopo Branko 19 Maggio – ARIETE E’ arrivato il momento di fare una pausa: avete bisogno di riposarvi e anche di riflettere su una situazione che ultimamente vi ha coinvolto e vi ha assorbito energie. Prendetevi cura della vostra salute e concedetevi tutto il tempo di cui avete bisogno. In evidenza Proseguirà nel corso di quest’anno il cammino di Saturno in posizione a voi ostile. Tutto si conquisterà con maggiore fatica e più impegno, siatene consapevoli. Ma a voi la tenacia non manca per raggiungere i traguardi. L’importante è che non vi facciate guidare dalla precipitosità e dall’irruenza. Fortuna Non mancherà con Giove favorevole fino ad inizio dicembre! Bilancerà l’influsso discordante di Saturno arrecandovi sicuramente qualche bel dono, qualche occasione fortuita e tanta fiducia e positività. I nativi della terza decade fino ad inizio marzo saranno nuovamente sottoposti all’influsso diretto di Urano che favorirà svolte importanti e anche inaspettate. Amore I periodi più luminosi al vostro cuore saranno dall’8 gennaio al 3 febbraio, dal 21 aprile al 15 maggio, dal 29 luglio al 21 agosto e, ancora, dal 2 al 26 novembre. Nelle amicizie fino ai primi di maggio, potreste ricevere qualche delusione o amarezza o potrà subentrare come un senso di vuoto. Lavoro e Finanze Un anno con scelte o decisioni da prendere sul fronte professionale. Un anno impegnativo che richiederà energia e focalizzazione in questo ambito. Volgete lo sguardo verso l’estero che risulta ricco di opportunità. Benessere Con Saturno, pianeta che predispone nella salute, contrario occorre prendersi maggiore cura di se stessi. Consigliabili check-up regolari.

Oroscopo Branko 19 Maggio – TORO Questo per voi è un nuovo inizio: potrete voltare pagina e intraprendere un nuovo importante capitolo della vostra vita. E’ qualcosa che sognate da tempo e che ora finalmente si avvera: siate pronti a metterci tutto il vostro entusiasmo. In evidenza Da mettere in conto è assolutamente l’influsso importante di Urano Dal 6 marzo in avanti stazionerà nel vostro spazio celeste invitandovi ad apportare cambiamenti sostanziali sia nella vostra vita interiore che esteriore. Le cose della vita potranno prendere davvero nuove direzioni, specie se appartenete alla prima decade. Fortuna Arriverà soprattutto da Saturno che, amico, vi aiuterà a radicarvi, a costruire e a dare solidità ai vostri progetti e alla vostra vita. Parola chiave: realizzazione. Amore A proposito di costruttività, perché non pensare ad un bebè se siete giovani coppie? E’ il momento giusto. L’amore sorriderà per tutti voi soprattutto tra il 16 maggio e il 9 giugno, tra il 22 agosto e il 14 settembre e tra il 27 novembre e il 20 dicembre. Lavoro e Finanze Sul fronte lavoro cautela e prudenza fino al 2 maggio perché potreste ricevere qualche sgambetto a causa di invidie e gelosie. Sul fronte denaro potrà arrivare una cospicua eredità o farete un investimento azzeccato. Benessere Nella salute l’appoggio di Saturno per tutto l’anno è davvero confortante anche perché vi darà forza e resistenza. Se dovete scegliere una via terapeutica, optate per la medicina vibrazionale.

Oroscopo Branko 19 Maggio – GEMELLI Questo è un buon periodo per iniziare a pensare a V qualcosa di nuovo: fate ricorso a tutta la vostra intraprendenza e forza di volontà perché potranno portarvi verso una novità importante e particolarmente soddisfacente. In evidenza E’ proverbiale che tendete a prendere le decisioni piuttosto velocemente. Quest’anno con Giove opposto sarà bene invece rallentare un pochino il ritmo anche se questo, certo, vi costa fatica perché potranno arrivare disguidi o fastidi, noie. Un anno dunque faticosetto, dove non sarà oro tutto ciò che luccica. Fortuna Non siete granché sostenuti astralmente in questo 2019. Affidatevi così ai periodi sì di Marte per trovare grinta e forza, intraprendenza e spirito di iniziativa: tra il 2 gennaio e il 14 febbraio, tra il 1° aprile e il 16 maggio, tra il 2 luglio e il 18 agosto, tra il 5 ottobre e il 19 novembre. Saranno questi i momenti giusti per qualsiasi azione o decisione. Amore Anno sereno per le coppie consolidate. Assaporatelo fino in fondo! Lavoro e Finanze Sfoderate la vostra nota creatività, il vostro estro per raggiungere i vostri obiettivi. Qualche situazione poco chiara potrebbe emergere peraltro sul lavoro e potreste ricevere qualche delusione o sgambetto o potrebbero sopraggiungere dei rimpianti . Finanziariamente, riorganizzatevi sul lato investimenti e pensioni. Benessere Con Giove opposto qualche problemuccio o acciacco potrebbe venir fuori. Dal punto di vista terapeutico, optate per rimedi naturali vibrazionali: saranno per voi molto efficaci.

Oroscopo Branko 19 Maggio – CANCRO Importanti novità in ambito lavorativo potrebbero essere dietro l’angolo. Cercate di valutare attentamente tutti gli aspetti della situazione per poter prendere le giuste decisioni in merito e costruirvi una nuova posizione professionale.In evidenza Occorrerà muovervi con una certa cautela e con prudenza in questo nuovo anno dato che Saturno sarà avverso e potrà causare disguidi, specie alla seconda decade. Cose del passato verranno tagliate e concluse, un ciclo si sta compiendo. La terza decade fino ad inizio marzo potrà subire dei rallentamenti dati da Urano in assetto ostile. Fortuna Urano sarà amico dal 7 marzo in poi, soprattutto se appartenete alla prima decade, e vi porterà svolte positive. Anche Nettuno continuerà a sostenervi, specie la seconda decade, nutrendo il vostro proverbiale intuito e la vostra capacità creativa. Amore Nelle relazioni matrimoniali o nelle convivenze potrebbe subentrare una fase di crisi: è da suggerire una fase di riflessione e valutazione. New entry nella sfera delle amicizie. Lavoro e Finanze Sul fronte professionale potranno sopraggiungere belle novità. Per quanto riguarda le finanze, un occhio di attenzione fino ai primi di maggio negli investimenti: siate prudenti! Benessere Saturno è un pianeta che predispone nella salute e quando si trova in posizione contraria esige particolare riguardo e cura del nostro fisico. Seguite soprattutto i vostri punti deboli che sono stomaco, seno e stati emozionali.

Oroscopo Branko 19 Maggio – LEONE E’ giunto il momento di iniziare a costruire qualcosa di concreto. Non è più il momento di ripensare e analizzare il passato, né di dedicarvi troppo alla riflessione: ora dovete agire e costruire la vita che finora avete solo pensato e desiderato.In evidenza In particolare i nativi della prima decade dal 6 marzo dovranno vedersela con l’ostilità di Urano che può rallentare gli auspicati cambiamenti. Fortuna Il cielo ci sostiene sempre e per voi in questo 2019 non mancherà un grande alleato: fino ad inizio dicembre infatti potrete contare sull’appoggio di Giove dall’amico Sagittario per un anno che vedrà occasioni, veri e propri regali dal cielo, successo, espansione, fortuna. Potrete davvero ruggire come re della savana! Amore Sempre l’amico Giove potrà favorire nuovi amori e calde passioni e anche chi fra voi desidera mettere in cantiere un figlio. Per le coppie consolidate, cautela fino al 2 maggio quando potrete sentire che vi manca qualcosa nella vita a due o che qualcosa viene celato. Lavoro e Finanze Anche il 2019 vi richiederà una dose considerevole di impegno, serietà e rigore e l’uso di tutta la vostra competenza. Qualche cambiamento importante e magari inaspettato potrà arrivare, specie se appartenete alla prima decade. Negli investimenti usate fiuto e intuito per uscire da una certa nebulosità. Benessere Riservatevi dei check-up delle vostre zone deboli che sono il cuore, la schiena e la colonna vertebrale. Per chi è più in là con gli anni, può esserci un generale invecchiamento del fisico.

Oroscopo Branko 19 Maggio – VERGINE Tutto ciò a cui vi siete dedicati con impegno adesso finalmente darà i suoi frutti anche a livello economico. Quello finanziario non è un aspetto a cui date priorità, ma sarà di grande soddisfazione veder riconosciuti i vostri meriti.In evidenza Giove contrario per tutto l’anno fino ad inizio dicembre rappresenterà un motivo di rallentamenti e maggiore fatica nei vostri progetti e nel raggiungimento dei vostri obiettivi, ma avete però altri alleati su cui contare, quindi non vi demoralizzate! C’è solo da metterci più impegno! Fortuna Ecco gli alleati: Plutone, che sosterrà le vostre ambizioni; Urano che favorirà cambiamenti e rinnovamenti, svolte di vita; Saturno che darà corpo ai vostri progetti a medio-lungo termine. Niente male, che ne dite? Amore E’ il momento ideale per convolare a nozze, per andare a convivere, per decidere di avere un figlio. Insomma, è il momento per costruire e strutturare! Nelle coppie consolidate da tempo è bene nutrire le affinità per evitare un possibile senso di vuoto che potrebbe emergere. Lavoro e Finanze Sul lavoro attenti fino ai primi di maggio a qualche invidia o inganno nell’ambiente. Tenete gli occhi aperti! Nelle finanze, fino ad inizio marzo potrebbe arrivare qualche novità o un cambiamento inaspettato. Benessere Fino ai primi giorni di maggio prestate particolare attenzione alla vostra salute con opportuni check-up e curate soprattutto l’intestino, vostro punto debole, con rimedi naturali e depurativi. Questo aiuterà anche il lato emotivo e terrà a bada eventuali ansie. Peraltro, Saturno favorevole è una grande garanzia dato che il pianeta degli anelli predispone nella salute e quando è positivo sostiene tantissimo.

Oroscopo Branko 19 Maggio – BILANCIA Per il vostro segno questo è ottimo periodo per quanto riguarda la vita sentimentale: potrete fare chiarezza in un rapporto o costruirne uno nuovo, in ogni caso i cambiamenti che arriveranno saranno positivi per voi.In evidenza Dal Capricorno nel corso di questo nuovo anno continueranno ad arrivare gli strali faticosi di Saturno che vi richiederà tanto impegno, sforzo, tenacia per raggiungere i vostri obiettivi. Ma voi siete capacissimi di sfoderare queste qualità se vi viene richiesto. I nativi della terza decade fino ad inizio marzo potranno subire cambiamenti improvvisi ed inattesi. Fortuna Sostenuti da Giove, il padre celeste, favorevole fino ad inizio dicembre avrete un formidabile alleato per superare le fatiche saturnine. Giove sarà infatti in grado di dispensare qualche bella occasione o di portarvi qualche dono. Amore Fino ad inizio maggio potreste essere rapiti da qualche improvvisa infatuazione….In famiglia sarà invece l’anno in cui operare delle scelte. Lavoro e Finanze Le vostre armi migliori professionalmente saranno l’utilizzo del vostro estro e della vostra creatività. Attenti a qualche possibile “gioco sporco” da parte di qualche collega da maggio in poi. Benessere Quest’anno riguardatevi soprattutto dal punto di vista emozionale per cercare di mantenere il vostro proverbiale equilibrio. Utile riarmonizzare di tanto in tanto i chakra con qualche tecnica energetica.

Oroscopo Branko 19 Maggio – SCORPIONE In questo periodo inizierete ad avvertire una certa stanchezza, sia fisica che psicologica. Cercate di non trascurare il vostro benessere e di dedicatevi alla cura del vostro corpo, anche con un po’ di relax passato in compagnia dei vostri cari. In evidenza Urano riprenderà il suo cammino nel segno opposto del Toro ad inizio marzo. Solleciterà rivolgimenti, anche improvvisi, e cambi di direzione e scenari, specie se appartenete alla prima decade. Fortuna Dalla vostra ci sarà soprattutto Saturno dall’amico Capricorno che vi aiuterà a costruire e a dare solidità all’interno dei possibili cambiamenti. E’ il momento ideale per progetti a medio-lungo termine. Amore Da maggio in poi potreste essere attirati verso qualche storia passionale, intensa ed erotica. Nelle coppie consolidate sarà il momento per immettere una ventata di aria fresca per rinnovare il rapporto altrimenti, sotto questo cielo, il rischio è qualche new entry… Lavoro e Finanze Qualche cambiamento potrà giungere nell’ambiente lavorativo. Le entrate tenderanno ad aumentare o per un cambio di mansione o di lavoro o per una promozione. Benessere Saturno favorevole vi sosterrà in questo settore dandovi forza ed energia.

Oroscopo Branko 19 Maggio – SAGITTARIO Non dovete arrendervi proprio ora: iniziate a sentirvi stanchi, ma finalmente potrete arrivare alla realizzazione di un progetto che vi sta molto a cuore. Non perdetevi d’animo proprio ora perché siete veramente vicini alla meta. In evidenza Siete sul podio primi in classifica in questo nuovo anno grazie all’appoggio formidabile del vostro padre celeste,Giove. Solo un po’ di cautela per l’aspetto dissonante che si creerà con Nettuno che potrà causare momenti di poca chiarezza e confusione. Fortuna Giove danzerà nel vostro spazio celeste fino ai primi giorni di dicembre: che potete desiderare di più? Potrete davvero realizzare i vostri sogni e attendervi regali e opportunità. Amore In famiglia potranno continuare a persistere situazioni poco chiare, confuse. In amore, il periodo più movimentato sarà da inizio anno ad inizio marzo. Venere sarà alleata tra il 21 aprile e il 15 maggio, tra il 29 luglio e il 21 agosto e nel mese di novembre. Lavoro e Finanze Da marzo in avanti potranno sopraggiungere novità e cambiamenti in ambito lavorativo. Sul fronte finanze, è ancora un anno ideale a riorganizzarvi e a fare qualche scelta importante. Benessere Anche qui Giove sarà benevolo e protettivo. Cautela però per un possibile aumento di peso. Il piacere del cibo potrà giocare brutti scherzi in tal senso. Rimediate con una intensa attività fisica.

Oroscopo Branko 19 Maggio – CAPRICORNO C’è una persona molto importante nella vostra vita che ha bisogno della vostra presenza, non solo fisica ma anche, e soprattutto, mentale. Cercate di dedicarle il vostro tempo e di farle capire che siete al suo fianco. In evidenza Saturno prosegue il suo lento cammino nel vostro cielo e vi invita a tagliare i rami secchi e a fare il punto della situazione sulla vostra vita per lasciare indietro ciò che non vi serve più. Lasciare andare significa far entrare nuova linfa, non è cosa da poco! Fortuna Arriva da Urano dall’amico Toro: favorirà rinnovamenti e cambiamenti e poi, ciliegina sulla torta, a fine anno, a dicembre, si unirà il potente Giove che apporterà regali ed opportunità proprio nel periodo delle feste. Amore Nuovi amori potranno sbocciare, passioni e flirt. Anche per le coppie potrà arrivare con più facilità un figlio. Lavoro e Finanze L’attenzione maggiore andrà rivolta alle finanze operando con cautela nel periodo fino a inizio maggio per evitare truffe, furti, perdite di denaro. Ma voi siete solitamente saggi e prudenti, abili amministratori per cui vi verrà facile utilizzare questa cautela. Benessere La presenza di Saturno nel segno può causare un generale invecchiamento del fisico e degli organi per cui è utile prendere degli integratori e dedicarvi anche all’estetica. In particolare, un occhio in più di attenzione ai vostri punti deboli: ossa, giunture, denti.

Oroscopo Branko 19 Maggio – ACQUARIO II tempo finalmente è maturo per darvi ragione e riconoscervi i meriti che avete. Arriveranno importanti soddisfazioni che aspettavate da molto e che sicuramente meritate. Condividete questo momento con le persone per voi importanti.

Oroscopo Branko 19 Maggio – PESCI Una situazione inattesa vi porterà a riflettere e a rivedere alcune vostre convinzioni. Cercate di fare tesoro di questa presa di coscienza per prendere una importante decisione in ambito personale che potrà migliorare la vostra vita.