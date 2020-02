Oroscopo Paolo Fox oggi Mercoledi 19 Febbraio 2020, Previsioni tutti i segni

Ariete dal 21 marzo al 19 aprile Il sentimento prende il sopravvento su tutto, e il 20 arriva con il cuore in gola nel segno dei Pesci che vi accoglie garbato e silente. Ma voi avete bisogno di raccontare che sul lavoro non potete andare avanti così, c’è bisogno di motivazioni forti per fare il salto di qualità. E, alzando lo sguardo, cercate nella folla chi vi ha colpito al cuore. È lì, nascosto con un mezzo sorriso che spezza ogni dubbio. Parola chiave della settimana: rivincita. Tira fuori dal cassetto tutti i desideri professionali accumulati nell’ultimo periodo, perché questo sarà un mese magico per la carriera. Grazie a Marte, il pianeta che ti governa, Plutone, Saturno e Giove, ti verranno offerte opportunità eccezionali, che ti faranno realizzare gli obiettivi prefissati. In occasione della luna piena del 9, porterai a termine un progetto importante. Cura i dettagli: non sono sempre il tuo forte, ma saranno decisivi. L’impegno verrà premiato, capi e colleghi ti tratteranno come una star e il tuo prestigio aumenterà. Nel corso del mese le gratificazioni economiche non tarderanno ad arrivare, al massimo dovrai aspettare la luna nuova in Toro del 22 aprile. Con Mercurio che riprenderà il moto diretto, poi, si sbloccheranno varie situazioni in sospeso. Hai fatto un colloquio per un incarico di maggiore responsabilità? Finalmente avrai la risposta che desideri. Le emozioni saranno tante perciò, per alleviare lo stress, cerca un modo efficace di rilassarti, dedicati alla meditazione oppure a una disciplina come lo yoga, il tai-chi o il pilates. Il 20, quando Marte e Giove si congiungeranno nella casa degli onori, dei premi e delle conquiste, sarà una giornata a cinque stelle per il lavoro e anche per i sentimenti: vivrai, infatti, un’avventura entusiasmante che ti riempirà di “joie de vivre”. Prepara le valigie e tieniti pronta a partire per un viaggio memorabile. Il 24, quando la luna piena sarà in Ariete, inizierà un periodo estremamente fortunato e quasi rivoluzionario. Mente e cuore si apriranno a nuove strade e, grazie a Saturno, i progetti che comincerai saranno destinati a un grande successo. Sarà una sorta di regalo di compleanno da parte dell’universo e, con Marte al tuo fianco, ti sentirai entusiasta, ottimista e piena di energia come non mai.

Toro dal 20 aprile al 20 maggio Marte in Capricorno è il primo regalo del 2020. Si tratta di una rimessa in moto autentica, non solo scritta nell’oroscopo. L’energia rientra al suo posto, solerte e motivata. E contagia idee e azioni, con lo sguardo rassicurante di chi sa il fatto suo. Ora avete molti alleati stellari, ma non sono ammessi sbagli. Si punta al risultato. Fatti non parole. Casa vera da comprare, non sogni raccontati a tavola. Parola chiave della settimana: realtà. Con Plutone e Saturno nella casa dei viaggi e dei rapporti internazionali, tieni le valigie sottomano perché marzo sarà all’insegna degli spostamenti. Partirai per piacere o per lavoro, ed eleganza e sfarzo saranno gli elementi fissi di ogni tua trasferta. Se scrivi per professione, per esempio, un prestigioso magazine ti incaricherà di andare a fare un servizio giornalistico in un luogo da favola. Se operi nel campo della finanza, invece, un cliente facoltoso ti offrirà il soggiorno in un hotel molto esclusivo, per definire gli ultimi dettagli del vostro contratto. Insomma, ti sentirai baciata dalla fortuna. Anche gli altri si accorgeranno di questo tuo periodo magico e ti apprezzeranno più del solito. Dopo il 9, investi le energie nei progetti che, per ritardi e problemi di comunicazione causati da Mercurio, sono rimasti in stand-by. Fino a oggi hai rimandato mille cose che avresti dovuto fare? È ora di passare all’azione: compra apparecchi elettronici che ti servono e proponi nuove idee in cui credi. Farai grandi affari e avrai successo. Troverai anche il tempo di dedicarti al partner e agli amici. Fino al 13, ogni scusa sarà buona per godersi la vita e, con Giove che illuminerà la casa del vero amore, trascorrerai i momenti romantici più incantevoli di tutto l’anno. Cerca un modo speciale di celebrare gli affetti, magari prendendo in seria considerazione l’idea di allargare la famiglia con un figlio, oppure organizzando una bella sorpresa per i parenti e le persone che ti sono più vicine. Con la luna nuova del 24 in Ariete, pianifica le prossime mosse. Pensa a iniziative brillanti per promuovere la tua attività o riprendi gli studi per ottenere un diploma, un attestato di specializzazione o una laurea. Se, invece, sei una studentessa full-time, approfittane per preparare la tesi o qualche esame importante. La tua determinazione lascerà tutti a bocca aperta.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno Il 20 entrate nella casa dei Pesci. Perché alzate gli occhi al cielo? È un segno troppo umorale, rispondete. In più c’è anche Mercurio che pare divertirsi nel fomentare la confusione. Ma a confortarvi dal caos arriva una buona notizia: Marte entra nel segno solido del Capricorno. Dopo un inizio d’anno in salita ci voleva un po’ di concretezza per saldare le idee, rifinire i progetti, mettere mano alle iniziative. Parola chiave della settimana: ripresa. I soldi che guadagnerai aumenteranno in maniera esponenziale: questo dimostrerà che sai fare in modo eccellente il tuo lavoro e che tutti hanno fiducia in te. Perciò, a marzo, non avere paura di pensare in grande. Le entrate cresceranno anche grazie a commissioni, diritti d’autore, bonus oppure eredità inaspettate. Se avrai bisogno di contanti per far partire un’attività, te li presteranno i tuoi familiari, ben contenti di aiutarti. Intendi lanciare nuovi progetti o firmare un contratto? Le giornate migliori saranno l’11 e il 20. Non fare, comunque, nulla prima del 9: con Mercurio retrogrado ti toccherà gestire noiosi ritardi e contrattempi. Dalla seconda settimana del mese realizzerai un desiderio legato al focolare domestico: darai il via ai lavori di ristrutturazione, o sceglierai un arredamento che ti renderà felice. Se, invece, l’appartamento ti piace così com’è, le novità arriveranno da una cara amica, che ti comunicherà per esempio l’imminente nascita di un bambino. Ti sentirai stretta in un caldo abbraccio e per la prima volta avrai la sensazione di far parte di una grande famiglia. Il 20, con Marte nella casa dell’amicizia e Giove in quella del denaro, un collega ti aiuterà a guadagnare una somma cospicua, oppure a ottenere un prestito importante. Realizzerai così il progetto lavorativo dei tuoi sogni, riprenderai gli studi universitari, o acquisterai una proprietà immobiliare. Sarà un giorno particolarmente fortunato per le finanze: festeggialo come si deve! Con la luna nuova del 24, la vita sociale decollerà: parteciperai a una fiera, un matrimonio, un anniversario, un fidanzamento o un battesimo, e incontrerai tante persone simpatiche e di buon umore. Amici e parenti a parte, conoscerai qualcuno che sarà l’artefice del tuo futuro successo. Quindi, tieni gli occhi aperti!

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Calma. Marte il 16 entra in Capricorno e si schiera all’opposizione insieme a Saturno e a Giove. Che significa? I nati a fine giugno devono gestire con molta prudenza la relazione. Tradotto: niente scatti, no alle polemiche, tantomeno alle reazioni isteriche. Il 20 entrate nel territorio amico dei Pesci, che insieme al supporto di Mercurio ricompone idee e sentimenti. L’intuito cancerino sarà la vostra forza. Parola chiave della settimana: cautela. La raccomandazione che scandirà il mese di marzo sarà quella di lavorare a stretto contatto con il tuo team, piuttosto che da sola. Non puntare a essere leader a tutti i costi, ascolta i consigli e i suggerimenti dei colleghi, cerca eventualmente di apportarvi alcune modifiche, ma non stravolgerli fino a renderli irriconoscibili. Affidarsi ai compagni di lavoro, quando se lo meritano, ti farà guadagnare tempo, denaro e sincero rispetto. Per di più, in momenti di estrema difficoltà, conseguirai risultati inimmaginabili. Se i tuoi superiori, per esempio, ti daranno poco tempo per raggiungere gli obiettivi, stabilisci una data di consegna ragionevole per il progetto che stai seguendo, specifica chiaramente le risorse di cui avrai bisogno e i costi che dovrai sostenere. Con il tuo lato pragmatico e l’aiuto dei collaboratori, le scadenze decisamente serrate non saranno motivo di preoccupazione. Dopo la pressione, sarà il momento dell’ambizione: sognerai una posizione più prestigiosa e uno stipendio più alto. La gratificazione non tarderà a venire. Con la luna nuova del 24, le cose cambieranno in meglio, otterrai la promozione e, se sei una libera professionista, investirai in un’importante iniziativa imprenditoriale. Sarà un successo, grazie a Saturno in posizione favorevole. Per quanto riguarda il divertimento e il relax, farai viaggi brevi, ma saranno soprattutto di lavoro. Le prospettive non sembrano essere molto allettanti, anche perché per una vera vacanza dovrai aspettare il 13 maggio. Ma non lasciarti trarre in inganno: durante le gite fuori porta ti divertirai moltissimo. Se, poi, partirai con il partner, trascorrerai momenti di intenso romanticismo, dove parlerai del futuro e di come rafforzare ulteriormente la vostra unione. Non farti prendere in contropiede: pensa seriamente all’eventualità di sposarti, fare un figlio o comprare la tua prima casa.

Leone dal 23 luglio al 22 agosto Il 20 entrate in casa dei Pesci e l’ambizione può permettersi di esagerare. Non si tratta solo di aprire la ruota del pavone, ma di svelare a voi stessi quell’intenzione che da tempo si fa strada nei vostri pensieri. Marte dal 16 entra nel Capricorno e restituisce risposte concrete anche alla relazione. Ora dovete muovervi con metodo. Senza strafare. Senza sfidare nessuno, ma portando avanti una strategia mirata. Parola chiave della settimana: tattica. Preparati a festeggiare, perché dal 9 marzo il conto in banca salirà vertiginosamente. Se hai chiesto un aumento di stipendio, per esempio, lo otterrai e salderai i debiti in sospeso. Se gestisci un’attività commerciale, invece, il registro di cassa suonerà quasi in continuazione. Devi concludere un contratto? Non farti sedurre dalle parole, prendi tempo, analizza tutte le clausole confuse e mancanti. E rimanda la firma all’11: eviterai così inutili complicazioni e modifiche cervellotiche, per salvaguardare i tuoi interessi. Sarà un giorno meraviglioso anche per la carriera, grazie a Venere nella casa della fama e degli onori. Finora non hai avuto nessun feedback sul buon lavoro che stai facendo, ma il passaparola è già iniziato e sarà inarrestabile. Avrà effetti positivi sulla reputazione e il tuo nome sarà portato a esempio. Riuscirai a mettere in mostra il talento, tutti ti noteranno, riceverai apprezzamenti dai superiori e acquisterai un ruolo di maggiore responsabilità. Insomma, ti sentirai al settimo cielo. Allontana i timori di non essere all’altezza di quello che ti sta accadendo, perché non c’è dubbio che tu te lo sia meritato. Dietro l’angolo, infatti, ti aspetta la tanto desiderata promozione. Basta attendere il momento giusto. Nel frattempo, continua a dare il meglio di te stessa e abbi fiducia nella possibilità di scalare le vette del successo. Il resto arriverà da sé. Con la luna nuova del 24 nella casa dei viaggi lunghi, avrai voglia di avventura e di trascorrere una vacanza romantica con il partner. Scegli un posto in cui non sei mai stata, per esempio un resort che coccola i suoi ospiti con trattamenti di bellezza, buon cibo ed esercizio fisico. Tornerai a casa carica di energia e di ottimismo, pronta a inseguire i tuoi sogni, personali e lavorativi.

Vergine dal 23 agosto al 22 settembre C’è movimento nell’aria. Si decide il tutto per tutto. Il 20 entrate nella casa dei Pesci, dirimpettaio stellare che irrita e attrae. Marte passa a favore in Capricorno e diventa volontà inflessibile, convinzione reale di essere a una svolta decisiva. Quello che conta è non mollare sul più bello, sfiniti dal polverone di Mercurio che ritarda trattative e contratti. Tenete il punto, è questione di poco. La parola chiave della settimana: resistere. Indipendentemente dal fatto che tu sia single o impegnata, a marzo il romanticismo sarà alle stelle. E per questo dovrai ringraziare parecchi pianeti: Marte, Giove, Plutone e Saturno, tanto per cominciare. Compra una torta, quindi, esprimi un desiderio per la tua vita sentimentale e soffia sulle candeline. Sogni di sposarti o di incontrare l’anima gemella? Di rafforzare l’unione con la dolcemetà? Non temere di volare troppo alto: le tue fantasie diventeranno realtà. Se stai cercando da tempo di fare un figlio, per esempio, tra il 5 e il 13 sarà il momento giusto per allargare la famiglia. Se tu e il partner vi scambierete una promessa a lume di candela, il vostro impegno durerà per tutta la vita. Il 9, Mercurio, il pianeta che ti governa, riprenderà il moto diretto: ritardi, guasti e malintesi di vario genere, che ti hanno perseguitato il mese scorso, finalmente finiranno. Dall’11 e, in particolare, con la luna nuova del 24, riuscirai a concederti una vacanza con la persona che ami o con un gruppo di amiche. Se qualcuno ti proporrà di partire per un Paese esotico e lontano, non indugiare: avrai solo da guadagnarci. Scoprirai realtà affascinanti e conoscerai persone che segneranno in positivo la vita futura. Se, invece, sarai costretta a rimanere a casa per motivi personali o lavorativi, approfittane per dedicarti a questioni finanziarie che, per mancanza di tempo o di voglia, hai lasciato tra parentesi. Sarà l’occasione perfetta per fissare un incontro con il consulente di fiducia, capire come comportarsi con i risparmi e gli investimenti e fare in modo che i primi siano al sicuro e i secondi rendano i giusti profitti. Prendi il coraggio a quattro mani e chiedi il mutuo o il prestito a cui stai pensando da mesi: è arrivata l’ora di acquistare l’appartamento dei tuoi sogni.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre IL RELAX PORTA CONSIGLIO. È tempo di introspezione. Con la luna piena del 9 marzo nella casa della solitudine, avrai voglia di stare per i fatti tuoi. Detto tra noi, un po’ di riposo sarà rigenerante. Il weekend del 7 e 8, quindi, cancella tutti gli impegni, così potrai riflettere con tranquillità sulle possibili strade da imboccare. Non sentirti sotto pressione: le decisioni che prenderai riguarderanno cambiamenti stimolanti e positivi. Se ti chiederai, per esempio, se sia venuto il momento di dare una ventata fresca all’appartamento, ricorda che avrai l’appoggio di Mercurio soprattutto dal9in poi.Lecose di cui occuparsi saranno tante. Inizia bene l’opera, scegli artigiani e muratori fidati, individua i mercatini vintage con una marcia in più e i negozi giusti d’arredamento. Se, invece, dovrai pensare a una soluzione per un genitore che ha bisogno di essere aiutato, insieme a un fratello o una sorella troverai quella che fa al caso vostro. Dal 20, con Marte in perfetta angolazione rispetto a Giove, l’attenzione si sposterà sui sentimenti. Grazie a Saturno che entrerà nella casa del vero amore, inizierai a raccogliere i primi frutti di un periodo ricco di emozioni. Assicurati che il partner abbia le tue stesse aspettative e il desiderio di impegnarsi seriamente, quindi libera le energie per fare il grande passo e rafforzare la vostra unione: sposati o allarga la famiglia con un figlio. Per quanto riguarda la carriera, un socio d’affari prenderà a cuore la tua situazione, aiutandoti a mettere a punto un programma finanziario per avviare un’attività imprenditoriale. Se sei dipendente, invece, comincerai un progetto che, per essere portato a termine, ti richiederà un notevole impiego di tempo e di cura per i dettagli. Sarai sotto pressione e dovrai lavorare oltre l’orario canonico, ma ne varrà la pena, perché i risultati che otterrai aumenteranno la fiducia in te stessa.

Scorpione dal 23 ottobre al 21 novembre REGINA INDISCUSSA DELLE FESTE. Assicurati che il guardaroba sia ben fornito di abiti e di accessori eleganti, perché la seconda metà di marzo sarà piena di incontri glamour. Se scoprirai che l’armadio è troppo vuoto, corri ai ripari con un po’ di shopping, dopo non avrai più tempo: sarai presa d’assalto da inviti a party, vernissage e serate di premiazione, che attireranno molta gente allegra.Ne avrai un assaggio già con la luna nuova del 9 nella casa delle amicizie e del divertimento Dovrai andare un po’ lontano da casa, fare le valigie e acquistare un biglietto aereo o ferroviario, ma ne varrà la pena. Sarà anche la giornata giusta per dedicarti a un sogno nel cassetto, come scrivere un libro, sviluppare un’app o portare a termine un progetto creativo. Per quanto riguarda l’amore, se sei single incontrerai una persona speciale dalla quale ti sentirai molto attratta. Con il Sole in posizione favorevole rispetto a Nettuno, l’atmosfera sarà romantica. Tieni la testa sulle spalle e procedi con calma per capire se si tratti di qualcosa di serio o no. Se sei già impegnata invece, dal 4 – con Venere nella casa del matrimonio – vivrai momenti di coppia sereni e felici. E da l20,quando Saturno si sposterà in Acquario e nella casa del focolare domestico, proverai un forte desiderio di stabilità. Comincerai a pensare di acquistare un appartamento che sia più adatto alle tue esigenze, oppure di ristrutturare da cima a fondo quello che abiti già. Una parente con un bambino piccolo ha bisogno del tuo aiuto? Dalle una mano, senza pensarci su due volte: te ne sarà grata e questo ti renderà felice. Con la luna nuova in Ariete del 24, inizierai a lavorare a un progetto destinato a far decollare la carriera. Ti metterai in proprio, oppure lancerai sul mercato un prodotto innovativo legato alla tecnologia o alla ricerca in ambito medico o scientifico. Armati di ottimismo e procedi sicura.

Sagittario dal 22 novembre al 21 dicembre RACCOGLI I FRUTTI. Esci e festeggia con gli amici, perché dai primi di marzo inizierà uno dei periodi migliori dell’anno. Comincerai, per esempio, a vedere i risultati del grande impegno che hai messo in ambito professionale. Finalmente capi e colleghi si accorgeranno di te, loderanno le tue abilità e ti chiederanno aiuto ogni tre per due. Il giusto compenso non tarderà a venire: sarai promossa, oppure otterrai un generoso aumento di stipendio. Desideri cambiare lavoro? Con la luna piena in Vergine del 9, il telefono squillerà e l’incarico, che sogni da tempo, sarà tuo. Per firmare documenti di carattere legale o per negoziare la parte conclusiva di un accordo importante, scegli l’11, quando Giove si troverà in posizione perfetta rispetto al Sole. Il 20, con Marte e il pianeta portafortuna nella casa del reddito, sarà una giornata a cinque stelle, in cui riceverai del denaro inaspettato. Trattieni le lacrime di gioia, perché il conto in banca continuerà a salire vertiginosamente fino all’1 luglio, grazie a trattative andate a buon fine o ai profitti della tua impresa. Con il Sole nella casa del focolare domestico, poi, e l’aiuto di Nettuno, di’ addio a noia e banalità: a marzo scoprirai il tuo grande talento creativo, che ti consentirà di trasformare lo spazio abitativo. Naturalmente, troverai anche il tempo di rilassarti e di divertirti. Non lasciarti sfuggire le numerose attività sociali e le occasioni di relax che busseranno alla porta. Per quanto riguarda i sentimenti, vivrai un periodo magico, soprattutto a partire dal 24, con luna nuova in Ariete. Organizza weekend romantici fuori città: in questo modo, il rapporto con il partner si intensificherà. Se sei single, esci il più possibile la sera, cerca di avere un look sempre impeccabile e abbi fiducia in te e nel destino, perché finalmente incontrerai una persona interessante che ti farà battere il cuore.

Capricorno dal 22 dicembre al 19 gennaio CHIEDI CIÒ CHE VUOI e ti sarà dato, perché il 2020 sarà il tuo anno. A marzo, in particolare, potrai contare sul favore di tutti i pianeti dell’universo. Pianterai finalmente semi promettenti, che ti porteranno buoni frutti nei prossimi dieci anni. Tutte le persone, che gravitano intorno a te, sentiranno l’energia positiva e faranno a gara per sostenerti. Negli ultimi tempi, hai dovuto confidare solo nelle tue forze, ora con l’aiuto di chi ti sta vicino otterrai quello che desideri. Prima di lanciarti in nuove avventure e di firmare documenti importanti, aspetta il 9, quando Mercurio, il pianeta dei contratti e delle comunicazioni, tornerà al moto diretto. Eviterai così di cadere in trappole legali da cui poi sarà difficile uscire. La seconda settimana, con la luna piena nella casa dei viaggi all’estero e dei rapporti internazionali, partirai per una trasferta d’affari oppure concluderai un accordo con un’azienda o un cliente di prestigio. Se lavori in ambito mediatico, suggerirai un argomento che diventerà virale, aumentando così la tua fama in modo esponenziale. Con la luna nuova del 24, l’attenzione si sposterà sulla casa. Avrai voglia di apportare cambiamenti radicali, ristrutturando intere stanze per far spazio a mobili di design. La fine del mese, invece, sarà dedicata alle storie romantiche. Se sei single, fai shopping sfrenato, compra abiti e accessori e partecipa a feste e a cene tra amici. Sarai affascinante come non mai e avrai uno stuolo di ammiratori pronti a contenderti. Sii selettiva nella scelta delle persone da rivedere e ricorda che questo mese avrai tutti gli assi nella manica, per gestire una relazione sentimentale proprio come la vuoi tu. Se sei già impegnata, invece, farai una sorpresa al partner, prenotando un last minute in una capitale europea. Trascorrerete un weekend piacevole e il romanticismo sarà alle stelle.

Acquario dal 20 gennaio al 18 febbraio METTI IN LUCE IL TUO TALENTO: questo sarà il mantra del mese. Ripetilo ogni volta che ti sentirai sotto pressione o avrai paura di non farcela, e tutto diventerà più semplice. L’inizio di marzo sarà particolarmente impegnativo per quanto riguarda la carriera, dovrai concentrarti sugli obiettivi che ti verranno dati e, soprattutto, rispettare il budget imposto. Non sarà facile e in alcuni momenti avrai l’impressione di essere a un punto morto. Non demoralizzarti, perché la tua esperienza e grande professionalità ti permetteranno di superare tutti gli ostacoli. Se, invece, sei alla ricerca di un nuovo lavoro, i giorni ideali per sostenere un colloquio saranno l’11 e il 20. Il tuo interlocutore sarà molto soddisfatto di quello che sai fare e, con il pieno supporto di Giove, brinderai a un sicuro successo. Per quanto riguarda la salute, concentrerai parte delle energie per risolvere un problema fisico, che ti causa dolore o disagio. Finalmente troverai uno specialista in grado di aiutarti. Non preoccuparti per i costi da sostenere: tra l’assicurazione privata e guadagni inaspettati coprirai con facilità le spese sanitarie. Il 21 e il 22, ti concederai un weekend all’insegna del relax e del benessere, in una spa in collina o in un resort in montagna. Farà molto bene al fisico e alla mente praticare qualche attività all’aperto, dal trekking al tai-chi. E, con la luna nuova in Ariete del 24, rifarai le valigie per andare in una città che non hai mai visitato. Sarà un viaggio breve, ma capace di ritemprarti e di farti tornare alla vita quotidiana con un grande carico di energia. Il 30, quando Marte si sposterà in Acquario, ti ritroverai finalmente padrona del tuo destino e potrai rivelare qualcosa di più sul progetto a cui stai lavorando in segreto. Condividerai l’entusiasmo con le persone a te più vicine e sarà l’occasione per brindare con una buona bottiglia di champagne.

Pesci dal 19 febbraio al 20 marzo INCONTRI GRATIFICANTI. Al centro del palcoscenico della prima settimana di marzo sarà la vita sociale. Deciderai, per esempio, di dedicare del tempo a un’istituzione benefica e scoprirai di sentirti molto appagata da questo tipo di attività. Durante i vari eventi mondani a cui parteciperai, conoscerai persone interessanti e di successo. Nel corso dell’anno continueranno ad avere un effetto positivo su di te e ti mostreranno la via per realizzare un sogno professionale che ti sta a cuore. Dal 9, riprendi in mano con fiducia i progetti che hai lasciato in stand-by, a causa di Mercurio retrogrado e degli innumerevoli ritardi e contrattempi di cui è stato artefice. Nella seconda settimana del mese, con la luna piena nella casa dell’impegno e delle partnership, sarai pronta a fidanzarti o a sposarti. Se l’amore non ti interessa più di tanto, i legami avverranno nel campo degli affari e formerai una solida collaborazione con un professionista, che si rivelerà prezioso per la tua carriera. Il 20, ti renderai conto di quanto gli altri tengano a te: un’amica farà di tutto per aiutarti a risolvere un problema, per esempio, oppure durante una riunione importante i colleghi ti daranno man forte per sostenere un’idea in cui credi molto. Un’altra data a cinque stelle sarà il 24, quando avrai l’opportunità di guadagnare di più. Con il sostegno di Saturno, raggiungerai una situazione di maggiore sicurezza economica. Otterrai un aumento di stipendio, oppure un generoso compenso extra per un incarico lavorativo. I giorni successivi, poi, saranno ideali per esplorare, con il tuo consulente di fiducia, gli investimenti e aumentare i risparmi. Sarà un bel regalo da fare a te stessa: in fin dei conti, te lo meriti! Prenota una piccola vacanza in un agriturismo o in una spa: sarà la ciliegina sulla torta!