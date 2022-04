Oroscopo Branko domani 28 aprile 2022, cosa dicono le stelle

ARIETE

La Luna segue il declino: puoi inoltrare questioni in sospeso, ma è importante moderare gli impulsi, rallentare, rilassarsi, lasciare che la vita scorra e diminuire l’ansia. La Luna entra in Pesci: il clima diventa più introspettivo e sensibile. Le tue iniziative possono essere più gentili e meno aggressive. Cogli l’occasione per prenderti cura della salute, coccolarti, riposare di più, programmare attività piacevoli e ripristinare la forza. Le attività con immagini, foto, dipinti, musica o poesia possono essere svolte con più ispirazione.

TORO

Fai attenzione a non accumulare troppi appuntamenti. La Luna calante segue in Pesci, mentre Venere si combina con Marte e Saturno: cogli l’occasione per salvare, coltivare comprensione, empatia, ispirazione e affetto. Puoi investire nell’autostima, chiarire le incomprensioni e armonizzare le tue relazioni. Conta su più ispirazione, l’intuizione diventa più acuta! Un invito a scatenare l’immaginazione, coltivare l’arte, il colore, il sogno, la magia, i film, i documentari e tutto ciò che può elevare i sentimenti.

GEMELLI

La luna calante segue in Pesci: buon periodo per condividere sentimenti, scambiare esperienze, esprimersi con sensibilità. La compassione, l’arte, la spiritualità e la ricettività acquistano importanza. Sole e Mercurio seguono in Ariete, favorendo l’agilità. Ma attenzione

a non accelerare troppo! Con la Luna calante, evita di accumulare troppi compromessi. Finalizza il maggior numero possibile di problemi mentre redigi i prossimi obiettivi. La Luna nuova arriverà il 4/1, indicando un punto di partenza per nuovi progetti.

CANCRO

Periodo di maggiore sensibilità e ispirazione. La Luna calante ora segue nei Pesci trascendentali, indicando energie riparative e curative. Un invito alla meditazione, alla contemplazione e alle attività artistiche. Cogli l’occasione per coltivare la pace interiore, lascia che la tua intuizione ti guidi lungo la strada giusta. È bello prendersi un po’ di tempo per stare da soli e riflettere con calma. Cerca l’ispirazione contemplando la natura, ascoltando buona musica e tutto ciò che porta incanto all’anima. Buon periodo anche per prendersi cura di se stessi.

LEONE

Sole e Mercurio seguono il segno dinamico dell’Ariete. Cogli l’occasione per mostrarti più assertivo, coraggioso e fiducioso. Tuttavia, è tempo di rallentare. Vale la pena andare dritto al punto per concludere le possibili questioni, ma senza forzare le situazioni. La Luna calante segue in Pesci: tutti sono più sensibili e ricettivi. Energia favorevole per adattarsi alle situazioni e ottenere una maggiore flessibilità da parte delle persone. Buon tempo per coltivare la compassione, la generosità e la solidarietà. È più facile sintonizzarsi sui bisogni degli altri.

VERGINE

È tempo di dare le ali alla creatività e all’immaginazione. La Luna calante entra in Pesci: cogli l’occasione per coltivare sensibilità, mostrare affetto, rafforzare i legami nelle loro relazioni più stimate. Puoi esprimerti con sensibilità. Compassione è la parola chiave. Vale la pena programmare attività che forniscano anche ispirazione. Le arti, il sogno e la fantasia sono evidenziati. Tuttavia, è bene dare più spazio a se stessi e agli altri con buone dosi di autonomia, senza tanto bastone. L’autostima è la chiave.

BILANCIA

Il Sole continua in Ariete, segno opposto al tuo. Pertanto, cerca di riposare di più, rispetta i tuoi limiti e anche i limiti degli altri. Venere e Marte si combinano con Saturno, il che richiede più responsabilità e impegno. Cogli l’occasione per investire nella fiducia in te stesso e armonizzare le tue relazioni. Nel frattempo, la Luna calante entra in Pesci: cogli l’occasione per coltivare pensieri e ideali elevati, sentimenti più alti e altruistici. Puoi anche investire nella cura del corpo, nella bellezza e nell’immagine.

SCORPIONE

Tempo di conclusioni e presentazioni generali. Tuttavia, cerca di lasciare che tutto fluisca senza creare conflitti. La Luna calante entra in Pesci, il clima è di raccolta, pulizia, analisi, recensioni. Conta su più intuizione per capire cosa dovrebbe essere finalizzato e lasciato indietro. Conta anche su più creatività, ispirazione e romanticismo. Un’atmosfera di magia e incanto può riaccendere relazioni logore. Basta fare attenzione ad evitare decisioni d’impulso, in modo da non compromettere la tasca e la salute. Anche la ponderazione è importante.

SAGITTARIO

Raduno, riflessioni e importanti finalizzazioni sono all’ordine del giorno. Goditi il periodo per prenderti cura di te stesso, nutrirti di letture stimolanti, cercare la compagnia di persone amorevoli e positive. La Luna calante entra in Pesci per favorire la connessione con le dimensioni sottili. Massaggi, musica, incenso, candele, cristalli, terapie, un bagno con erbe o essenze, tutto ciò che può bilanciare e ripristinare le forze è il benvenuto. Giove e Nettuno si combinano, favorendo attività stimolanti.

CAPRICORNO

Buon periodo per coltivare la pace interiore, la quiete, per lasciare che tutto scorra naturalmente. Goditi il clima più sensibile e introspettivo della Luna calante in Pesci per trascorrere più tempo da solo. Non devi forzare le situazioni. Venere e Marte incontrano Saturno, favorendo una posizione più matura, economica e responsabile. Faresti meglio a controllare le tue spese! Accogliete ciò che viene, cercate di affrontare la vita con gratitudine e amore. Ascolta tanta musica, un po’ di incanto renderà la tua giornata più viva.

ACQUARIO

È tempo di coltivare la fede, l’abbandono e la ricettività. Navigare con la vita e lasciare che tutto segua il suo corso naturale. La Luna calante entra in Pesci: un invito a riunirsi, cercare l’equilibrio del corpo, della mente e delle emozioni. Le decisioni possono essere prese in tutta tranquillità, tutto deve essere fatto senza fretta. Puoi anche aprire la tua mente a nuove verità e punti di vista. Venere e Marte favoriscono il compromesso nelle relazioni. Cerca di rimanere aperto e ricettivo, senza caricare.

PESCI

L’immaginazione e l’ispirazione sono accentuate. Anche l’intuizione è molto affilata. La Luna continua nella fase calante ed entra nel suo segno, favorendo i processi di guarigione e il ripristino delle energie. Compassione, empatia e intuizione sono anche i suoi alleati in questo periodo. Vale la pena programmare compiti e attività di natura più introspettiva, il contatto con la natura e l’acqua è molto gradito. Un’attività creativa può essere curativa e terapeutica. Puoi anche aprire la tua mente a nuove idee e comprensioni.