Oroscopo Branko oggi mercoledì 21 Aprile 2021

Toro (21/04 – 20/05)

Forte empatia nelle interazioni odierne. Le storie toccanti solleveranno domande profonde sulle credenze e sul codice dei valori. Le filosofie e le posizioni possono cambiare. Approfitta di questo periodo prima del tuo compleanno per conoscerti meglio, pensare al futuro e indirizzare i tuoi sforzi verso ciò che varrà davvero la pena. Ascolta i tuoi amici e aiuta chiunque puoi. Nella tua vita amorosa si verifica una situazione che è come un allarme che suona, un allarme rosso. L’attuale configurazione astrale ti fa quasi saltare una miccia, non per rabbia o frustrazione, ma per pura attrazione lussuriosa per qualcuno. Non vuoi credere che stia succedendo, perché sta facendo oscillare pazzamente la tua barca. Ma sta accadendo: ti stai innamorando disperatamente.