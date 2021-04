Uomini e Donne, Claudio e Sabina ultime news

«Uscire insieme dallo studio è stato emozionante. Ci stiamo vivendo a trecentosessanta gradi ». Ciascuno di noi ha il proprio tempo per amare, e ì battiti del cuore non seguono logiche o regole. Quelli di Claudio e Sabina sembravano non seguire lo stesso ritmo e ì due per alcune settimane si sono ritrovati distanti, dopo che la dama romana aveva deciso di chiudere la loro frequentazione sentendosi solo un’amica per il cavaliere.

Ma, inaspettatamente, ì loro cuori sono riusciti a trovare una sintonia finché, lasciandosi guidare dall’emozione, il pasticcere lievitista e la dog sitter hanno deciso dì uscire dallo studio, sotto una pioggia di petali, per vivere la loro storia lontano dalle telecamere.

Oggi Claudio e Sabina appaiono felici e affiatati, e tra loro è scoppiato un amore travolgente. Che effetto vi fa sentirvi una coppia a tutti gli effetti? Sabina: «Sono felice e, considerato il fatto che avrei voluto costruire qualcosa insieme a lui fin da subito, è una soddisfazione averlo al mio fianco».

Claudio: «È bello, ci stiamo vivendo a tutto tondo. Non ero più abituato, dopo tutti questi anni solo, a sentirmi in coppia, ma non potremmo fare altrimenti. Ci cerchia mo di continuo e stiamo insieme ogni giorno». Come avete vissuto il momento della scelta, al centro dello studio, con i petali? S: «Mi sono emozionata: la cosa più bella è stata che non era programmata. Sapevamo che dì lì a poco saremmo usciti dal programma, ma quel momento è arrivato in modo molto spontaneo e naturale. Mi sono commossa e sorpresa ».

C: «È stato un bel momento anche per me. Pensi che non mi ricordo bene cosa sia accaduto al centro dello studio. Mi sono lasciato trasportare dalle emozioni. So solo che volevo viverla fuori e non ho smesso di tremare finché non sono entrato in camerino». Come state vivendo questi primi giorni insieme? S: «Stiamo benissimo. Sarò sincera: se non lo vedo mi manca, quindi cerco di stare insieme a lui il più possibile.

Claudio mi sta molto vicino: è sempre protettivo nei miei confronti. Ha quelle piccole attenzioni che a me fanno piacere, e mi fanno sentire importante. Lo vedo come l’uomo giusto per starmi accanto nel futuro. Per ora mi piace da impazzire». C: «Ci stiamo vivendo nella quotidianità, dentro casa, non potendo fare altro. Tutto il tempo libero che abbiamo lo dedichiamo a noi. Ci stiamo fortificando».

Come state gestendo le vostre giornate? S: «Siamo sempre a casa di Claudio. Lui vive con i genitori, e io sono entrata a far parte della sua quotidianità familiare. Facciamo le cose che fa qualsiasi coppia: guardiamo un film, chiacchieriamo. Adoro la sua famiglia: mi hanno accolto in maniera squisita. So che era tanto tempo che Claudio non portava una donna a casa, e anche questo sta rafforzando il nostro rapporto».

C: «È la prima donna che ho fatto entrare in casa, dopo la mia ex moglie, e l’ultima persona con cui ho avuto una storia importante. È avvenuto tutto in modo molto naturale, perché Sabina è la donna che voglio. La mia famiglia la adora, e anche i miei figli sono felici di vedermi con lei perché mi sentono sereno». Vivendo così a stretto contatto, quali sono i pregi e difetti che avete scoperto l’uno dell’altra? S: «Per ora ho conosciuto soprattutto la parte migliore di lui. A parte il fatto che mangia la carne, mentre io sono vegetariana, non abbiamo punti di non contatto (ride). Claudio non è un uomo molto espansivo, e questo è ciò che all’inizio mi faceva pensare male del nostro rapporto.