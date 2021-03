Streaming canale tv Genoa – Sampdoria dove vederla Gratis Diretta Live Tv Sky o Dzan

Genoa Sampdoria IN STREAMING GRATIS: COME VEDERLA

– Gli abbonati a Sky Calcio potranno guardare Genoa Sampdoria in diretta streaming live su pc, tablet o smartphone utilizzando una connessione ad internet grazie al servizio Sky Go.

– Gli abbonati a Premium Calcio potranno guardare Genoa Sampdoria in diretta streaming live su pc, tablet o smartphone utilizzando una connessione ad internet grazie al servizio Premium Play.

– Su Sky Online è possibile acquistare l’evento al prezzo di 9,99 euro e guardare la partita Genoa Sampdoria in Streaming Live su Pc, Smartphone, Smart Tv, Xbox, Playstation e tablet.

– I clienti TIM possono utilizzare l’applicazione Serie A TIM per guardare la partita Genoa Sampdoria in diretta streaming live su smartphone o tablet Android o IOS e la sintesi della partita.

– Inoltre sono diversi i siti internet che offrono la possibilità di guardare Genoa Sampdoria in Streaming Gratis, come rojadirecta e livetv.sx ma prima è consigliabile verificarne la legalità nel proprio paese.

Come e dove vedere Genoa Sampdoria in Streaming Gratis

«Cuore, testa, gambe e idee chiare». Per la «partita delle partite» – così l’ha definita -, Davide Ballardini non ha dubbi su cosa servirà. Un mix di ingredienti niente male, ma d’altronde il tecnico romagnolo sa come fare e lo ha dimostrato in passato.

Quattro i derby da allenatore del Genoa con uno score notevole: due successi e due pareggi. Una sfida alla quale i rossoblù arrivano in una posizione di relativa tranquillità grazie proprio al lavoro svolto dal tecnico romagnolo da quando è subentrato a Maran, che comunque in una prima parte di stagione disastrosa aveva conquistato un pareggio e una vittoria nelle stracittadine tra campionato e Coppa Italia. «Tranquillità? La tranquillità è un lusso, non è che arrivi e sei tranquillo. Un lusso che ti devi guadagnare e conquistare ogni giorno. Parlare di arrivare e portare tranquillità e serenità non ha senso. Arrivi, porti tutto quello che ho detto e poi il lusso è avere un momento di serenità dopo tutto quello che c’è stato e hai fatto». Per Ballardini dunque ci sarà tempo per sedersi e godere i frutti del lavoro, perché il campionato è ancora lungo e i punti accumulati sino ad ora non bastano. Ma anche se in palio vi saranno comunque tre punti, la sfida alla Sampdoria ha sempre un sapore tutto suo.

«Ci sono le partite e poi c’è il derby. Le partite sono tutte impegnative e da fare bene e il derby è la partita delle partite – ha sottolineato -. Diversa dalle altre, ma dico delle cose ovvie. Ci tieni a far bene sempre e qualcosa in più vorresti metterlo, in campo». Una sfida che il Genoa sa già come dovrà essere giocata. «Come squadra cercheremo di essere aggressivi. In zona palla il nostro obiettivo deve essere quello di portare i giocatori a pressare sul portatore di palla e su chi la può ricevere. La nostra idea è proprio quella: essere molto aggressivi. Mentre quando la palla sarà lontana dovremo coprire di più lo spazio. Servirà soprattutto tanta corsa, fatta con i tempi giusti e negli spazi giusti e in questo dovremo metterci qualità. E noi pensiamo di avere dei ragazzi di grandi qualità».

Di certo nei confronti della Sampdoria vi sarà massima attenzione. «Per me è una avversaria molto quadrata con buonissimi giocatori. Solida ed equilibrata e questo ti porta ad avere una classifica più che buona, come accade da un paio d’anni. Da quando c’è Ranieri la Sampdoria è stabilmente nella metà alta della classifica». Gli ingredienti ci sono tutti, mancherà però la ciliegina, quella in grado di trasformare un derby in qualcosa di speciale: il pubblico. «Quando entrerò in campo penserò alle persone che ci vogliono bene, alle tante persone che non possono essere lì con noi a giocare la gara, a condividere momenti difficili e meno difficili. Sarà un dispiacere perché noi abbiamo tanti tifosi che ci vogliono bene e sentiamo la responsabilità, averli lì vicino a noi sarebbe stato diverso». Solo una sorpresa invece dall’ultimo allenamento e dalla lista dei convocati: al ritorno nei 23 di Cassata, fermo dalla gara con il Catanzaro in Coppa Italia a fine ottobre, fa da contraltare lo stop per una distorsione ad una caviglia di Rovella.

Il paradosso è che la Sampdoria – pur forte di 4 punti in più in classifica rispetto al Genoa – arriva a questo derby quasi da sfavorita. L’umore è sotto i tacchi dopo le ultime due sconfitte, e i blucerchiati hanno perso due stracittadine su tre negli ultimi nove mesi. «Non ho incontrato nessun tifoso in questi giorni ma posso immaginare che non siano contenti. Del resto se non son contento io, figuriamoci loro. Si vorrebbe sempre vincere.

Le difficoltà ci sono, e sono anche le difficoltà nel percepire gli umori del nostro pubblico in un calcio senza i tifosi allo stadio», dice Claudio Ranieri, che non gira troppo attorno alla questione: «Arriviamo al derby peggio noi di loro? Tutto vero. Il Genoa da quando è subentrato Ballardini sta facendo ottime cose. Ha subito trovato la quadra a una squadra ora molto solida, in cui tutti sanno cosa devono fare. Noi andiamo con alti e bassi». Dopo la gara con l’Atalanta il mister doriano se l’è presa soprattutto coi giocatori (Candreva, Ramirez, Keita e Quagliarella) che – subentrati dalla panchina – non hanno fornito un contributo adeguato.

«Se giocherà qualcuno di questi ragazzi sicuramente ora vorrà dare un grosso apporto alla squadra. Mi aspetto una reazione importante. Il calcio è questo. Abbiamo visto come con la Fiorentina i cambi ci abbiano portato alla vittoria. Il più delle volte chi è entrato ha fatto la sua parte. Con l’Atalanta non è successo», chiosa Ranieri. Il quale stavolta non si dimentica dello zucchero per parlare di Candreva: «Io sono contento del campionato che sta disputando. Non ricordo quanti gol e assist abbia fatto. Logico che da un giocatore che arriva dall’Inter e che ha militato in nazionale ci si aspettino sempre prestazioni oltre ogni limite. Ma non è così.

A volte impatta bene nelle partite e a volte meno. Peccato». Può essere il momento di rivedere finalmente Gabbiadini, uno degli uomini più decisivi (3 gol) nella storia dei derby: «Manolo va sempre meglio, allenamento dopo allenamento. Inizia a essere una pedina importante nello scacchiere». Sarà la sfida a distanza tra i due vecchietti terribili Quagliarella e Pandev: «Due ottimi professionisti. Amano il lavoro che fanno e non lo vorrebbero mai abbandonare. Complimenti a tutti e due». Poi c’è il tema di una stracittadina giocata senza pubblico: un’atmosfera che forse ha influito negativamente in questi ultimi mesi in una gara del genere, per una Sampdoria che non hai brillato troppo per personalità: «Se c’è qualcuno che pensa sia una partita come le altre allora non ha capito niente del gioco del calcio.

Come faccio a far capire ai ragazzi che non è un’amichevole? Se non lo capiscono da soli, lo capiranno. Bisognerà spaccar loro la testa e cambiare il chip, mettendo un chip normale. Comunque non credo che questi calciatori non capiscano la differenza tra una partita normale e un derby». Ma stasera sarà un derby vero oppure no? «Il derby a porte chiuse non è derby. Già non è calcio giocare senza pubblico. Senza i tifosi siamo tornati al calcio dei dilettanti – dice Ranieri – noi però sappiamo che i nostri tifosi ci sono vicini e che tengono a questa partita in modo spasmodico. Faremo di tutto per accontentarli».

Un caso di positività al covid nel gruppo squadra e da ieri sera la Sampdoria – aspettando il derby – è in isolamento fiduciario. Il contagio riguarda un calciatore sin qui poco utilizzato nel corso della stagione e che con la sua assenza non andrà a rivoluzionare le scelte di Ranieri per la gara di stasera, ma certo la vicenda porta un po’ di apprensione tra i blucerchiati anche perché stamani tutti i giocatori e i membri dello staff dovranno essere sottoposti – come da protocollo – a un ulteriore giro di tamponi per ottenere i risultati entro le 16.45, a quattro ore dal calcio d’inizio. Solo in un secondo momento verrà diramata la lista dei convocati per la stracittadina.

Come sempre in questi casi il timore è quello di perdere altri elementi proprio nell’approssimarsi a una partita così importante, anche se la Sampdoria ha già avuto 12 casi di positività al virus nella seconda parte della stagione 2019/20 (il primo caso fu quello di Gabbiadini) oltre poi alla successiva positività riscontrata su Keita a fine settembre, al momento del suo arrivo dal Monaco: la speranza insomma è che ci possa essere una certa “immunità di gregge” a cui fare affidamento. E dire che sin qui la stagione attuale per la Sampdoria era stata abbastanza confortante sul fronte covid, visto che solo tre membri dello staff erano stati contagiati negli scorsi mesi per fortuna senza gravi conseguenze. Dall’altra parte invece il Genoa ha vissuto un autunno sin troppo caldo alla voce covid: prima i casi di Perin e Schone nell’immediata vigilia della trasferta di Napoli (era il 27 settembre), poi il focolaio all’interno della squadra con 19 casi complessivi e il rinvio della gara col Torino. La Sampdoria fa sapere “di aver dato comunicazione alla competente Autorità Sanitaria Locale” rispetto al contagio emerso ieri a Bogliasco.