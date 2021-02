Stefania Orlando chi è: età, marito, compagno, figli e vita privata

Stefania Orlando: chi è, età, carriera

Stefania Orlando è nata a Roma il 23 dicembre del 1966. E’ una conduttrice televisiva, cantautrice ed attrice. Ha debuttato nel 1993 come valletta per il quiz Mediaset Si o no? condotto da Claudio Lippi, ma è su Rai 2 che ha trovato il successo quando dal 1997 al 2003 ha condotto il programma della mattina i fatti vostri. Dal 1998 al 2005 è stata al timone del programma Il lotto alle otto.

Non solo televisione. Nel 2005 Stefania Orlando ha intrapreso anche la carriera di cantante ed è entrata a far parte del gruppo musicale Sex Machine Band.

Vita privata

Nel 1997, dopo alcuni anni di fidanzamento, sposa l’attore Andrea Roncato, da cui divorzierà dopo appena due anni. Dopo una relazione con l’attore Paolo Macedonio, conosciuto sul set de I Fatti Vostri, dal 2008 è legata al musicista Simone Gianlorenzi con cui si è sposata il 1º luglio 2019.

Insieme al chitarrista è stata ospite in diversi programmi televisivi nei quali ha raccontato la bellezza e la profondità del sentimento che li unisce e del grande amore che lui le ha dimostrato quando lei ha raccontato di non voler figli.

L’avventura di Stefania Orlando al Grande Fratello Vip

Stefania Orlando si è subito imposta con il suo carattere e la sua spontaneità nella casa del Grande Fratello diventando immediatamente un punto di riferimento.

Solare, divertente, riflessiva è stata capace di coinvolgere e far entrare nel suo mondo non solo i compagni di viaggio ma anche i milioni di telespettatori che con grande passione hanno seguito il reality.

Nonostante sia stata attaccata per il suo modo di fare, in alcune circostanze diretto e senza freni, lei ha sempre difeso le sue idee anche quando si è trattato di andare contro quelle degli altri.

Un vero e proprio vulcano che fin qui ha dato sostanza ai compagni nella casa del Grande Fratello e all’intera trasmissione.

Stefania Orlando ha alle spalle una lunga gavetta. Dal debutto nel programma “Si o no?” al grande successo come conduttrice del programma del mattino “I fatti vostri“, passando per il cinema, la musica e il teatro. Stefania Orlando va via da casa a soli 18 anni per seguire l’amore e prima di entrare nel mondo dello spettacolo si mantiene facendo la modella e l’agente immobiliare. Il debutto di Stefania Orlando in televisione è datato 1993, quando esordisce come valletta per il programma ”Si o no?”.

Dal 1994 passa alla RAI e diventa valletta del programma Scommettiamo che …?. Tra il 1995 e il 1996 conduce TG Rosa. Nel 1996 partecipa allo spettacolo Il Boom. Dal 1997 sarà tra le conduttrici dello storico programma di Rai 2 I fatti vostri, nel quale rimarrà per parecchie stagioni, fino al 2003. Nello stesso periodo partecipa ad altre trasmissioni RAI, come la maratona benefica Telethon (dal 1997 al 2000) e Il lotto alle otto (dal 1998 al 2001), mentre nel 2002 e nel 2003 cura i collegamenti dai Monopoli di Stato per le estrazioni finali del 6 gennaio della Lotteria Italia per le trasmissioni Torno Sabato e Uno di noi e, durante l’estate, conduce il Girofestival su Rai 3.