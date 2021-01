Se ne sono viste di coppie strane, ma la loro batte tutti a mani basse. Giulia De Lellis e Gemma Galgani sono finite insieme a condurre Giortì, un programma disponibile online che parla delle feste “più vivaci ed emozionanti della penisola”, come narra l’influencer nella sigla di apertura.

La- dama torinese e la dama di Instagram si sono dette soddisfatte del f risultato ottenuto dal format e soprattutto dal feeling che si è creato. Hanno età del tutto differenti (giulia ha 24 anni e Gemma ne ha 70), sono figlie di due epoche distanti, una è mora e l’altra è bionda.

A primo impatto potrebbero sembrare due universi completamente opposti, ma a guardarle bene viene subito da ricredersi: entrambe nate nel salotto di Uomini e Donne, sono due primedonne alle quali piace avere i riflettori addosso, essere riempite di attenzioni ed esprimere la propria sensualità.

Giulia lo fa esibendo bikini da urlo, Gemma “liftandosi” completamente il viso prima di tornare nel salotto di Maria. A proposito della De Filippi, è lei la loro mentore che le ha lanciate e che le ha creato un format ad hoc: Giortì. Il programma infatti è stato ideato proprio da Queen Mary, che ha intravisto in questa strana coppia del potenziale.

E se ce lo vede lei, signore e signori, meglio alzare le mani e non metterci bocca: difficilmente Maria ha sbagliato quando si è trattato di individuare talenti e potenziali nuovi format. Forse ha intravisto nella De Lellis la possibilità di sfondare, piuttosto che nella televisione, nel mondo dell’online, dove la ragazza è stata in grado di crearsi un esercito di follower da sola.

Forse ha capito che la povera Gemma, oramai, è veramente ad un passo dal tracollo emotivo: dopo anni di attacchi, torte in faccia, secchiate d’acqua e invettive da parte di miss Tina Cipollari, sarà anche giunto il momento di cambiare aria! In Giortì, al fianco dell’influencer laziale, non dovrà difendersi da nessun tipo di aggressione e non dovrà dimostrare niente a nessuno: saranno soltanto loro due, complici e sorridenti, a guidarci alla scoperta di nuove ed entusiasmanti storie di gente comune ma con tante cose da raccontare, come la festa per un’unione civile, quella di un diciottesimo compleanno o quella per riunire una famiglia allargata. Ah, quasi dimenticavo! Anche la situazione sentimentale, in un certo senso, le accomuna.

Entrambe non hanno ancora trovato l’uomo della loro vita, costrette a cambiarlo, a ritornare sui propri passi (Giulia con Andrea Damante e Gemma con Giorgio Manetti), poi a cambiarlo di nuovo, ad essere criticate per le loro scelte. Sfortunate nell’amore, saranno baciate dalla fortuna almeno nel loro nuovo ed appassionante lavoro? Vedremo!