Eva Henger confessione shock: ”In Tv rido ma la notte accade spesso che…”

Nel suo cuore c’è un sogno: riabbracciare la figlia. Dopo mesi di liti in tivù e sui giornali con Mercedesz – nata dal matrimonio con Riccardo Schicchi, scomparso nel 2012 -, Èva Henger fa un passo indietro e si affida al suo istinto di madre e alla fede. «È giusto che lei faccia la sua vita, io a- spetterò che torni da me», dice l’opinionista a Nuovo. «Dopo tutto di mamma ce n’è una sola…». In realtà, quella figlia, è come se l’avesse persa. E per questo, a dispetto dei sorrisi che dispensa in Tv, ha pianto spesso per il dolore.

Il motivo della vostra rottura sono le prepotenze che Lucas Peracchi, con cui lei è fidanzata, le avrebbe fatto subire. Tempo fa tu le hai denunciate, ma loro hanno smentito con forza e vorrebbero che ritrattassi…

«Sì, ma io non mentirò mai. Mia figlia è molto innamorata, non vede le cose lucidamente e non si può ragionare con lei. Però credo anche che ora Lucas sia cambiato: se raccontasse la verità, guadagnerebbe un applauso da tutta Italia».

Lucas parla spesso dei suoi problemi caratteriali. «Sta affrontando le sue fragilità: tempo fa diceva che stava frequentando uno psicologo, adesso non lo so. Spero solo che tra lui e mia figlia possa davvero esserci un bel rapporto. Però la loro richiesta di dire che ho inventato tutto non sono disposta a esaudirla».

Vivi una storia lacerante per una madre… «Sì, ho pianto molto, ogni notte, ma non voglio perdere la speranza. D’altronde che posso fare? Mercedesz è una donna più che adulta e bisogna rispettare la sua decisione».

Pensi che adesso sia felice? «Sì. Magari questa situazione ha avuto anche un risvolto positivo, Lucas si è reso conto di aver sbagliato e così si è messo in riga. Anche se loro mi odiano, l’importante per me è che lei sia serena». Credi che il fatto di averne parlato in pubblico possa aver favorito il cambiamento di Peracchi?

«Sì, non si deve mai rimanere zitti di fronte a certe cose». Stai educando al dialogo anche la tua figlia più piccola Jennifer, nata dalle nozze con Massimiliano Caroletti. «Certo, ma anche Mercedesz è stata educata al dialogo: infatti, quando c’è stato il primo problema con Lucas, lei mi ha chiamata per parlarmi. Però le due sorelle hanno caratteri molto diversi: Mercedesz è sempre stata più schiva e testarda, finché non sbatte la testa non capisce le cose».

Con Lucas, Mercedesz abita a Piacenza, vicino a uno dei focolai del coronavirus… «Ho paura: lei ha detto di aver comprato le mascherine e di andare poco in giro. Ma io sono preoccupata!».